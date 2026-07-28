フェネルバフチェのフットボール部門責任者チハン・カメルは、チャンピオンズリーグ予選の第1戦で1-0と勝利した後、明日グールニク・ザブジェと対戦するためポーランドへ向かうべく、16時15分ごろにミラノを離れた。 ミランとの会談は昼食後に行われ、交渉開始の合図となった。
Ac Milan
翻訳者：
ミラン、レオンを巡るフェネルバフチェとの会談が終了 交渉の現状として伝わっていることは？
1000万ユーロの隔たり
アルマシュタットはミラン本部でカマーとサミットを行ったが、決定的な進展には至らなかった。ミランは現段階で要求額が6000万ユーロであり、値引きに応じる意思はないと改めて伝えた。最大限譲歩しても、ボーナス込みでこの金額に達するオファーのみを検討する構えだ。フェネルバフチェが提示できる上限は固定額とボーナスを合わせて5000万ユーロで、最初のオファーでは4200万ユーロにとどまっていた。
レオンの要求
ラファエル・レオンは具体的にトルコ行きへ前向きになり始めているが、要求額はボーナス込みで1200万ユーロに到達する、保証された1000万ユーロからスタートしている。フェネルバフチェの提示は固定給ベースで800万ユーロ。隔たりは大きいが、同時に埋められないものではない。フェネルバフチェはミランとの対話を続け、要求額に近づけようとする見通し。一方でガラタサライは対抗策を準備している。レオンを巡るトルコ・ダービーは、始まったばかりだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。