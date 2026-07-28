ミラン、レオンを巡るフェネルバフチェとの会談が終了　交渉の現状として伝わっていることは？

ラファエル・レオンは具体的にトルコ行きへ前向きになり始めているが、要求額はボーナス込みで1200万ユーロに到達する、保証された1000万ユーロからスタートしている。フェネルバフチェの提示は固定給ベースで800万ユーロ。隔たりは大きいが、同時に埋められないものではない。フェネルバフチェはミランとの対話を続け、要求額に近づけようとする見通し。一方でガラタサライは対抗策を準備している。レオンを巡るトルコ・ダービーは、始まったばかりだ。