ラファエル・レオンは、これまでになくミラン退団に近づいている。浮き沈みの多い7シーズンを経て、ポルトガル代表FWはキャリアの新たな章を刻む準備が整っている。残る焦点は、それがガラタサライのユニフォームを着てトルコになるのか、それともアストン・ヴィラでプレミアリーグになるのかという点だけだ。 苦境にある選手を再生させることに長けた指揮官ウナイ・エメリは、この24時間で1999年生まれのレオンと複数回コンタクトを取り、ヴィランズのプロジェクトと、どのように起用する考えなのかを伝えている。