ラファエル・レオンは、これまでになくミラン退団に近づいている。浮き沈みの多い7シーズンを経て、ポルトガル代表FWはキャリアの新たな章を刻む準備が整っている。残る焦点は、それがガラタサライのユニフォームを着てトルコになるのか、それともアストン・ヴィラでプレミアリーグになるのかという点だけだ。 苦境にある選手を再生させることに長けた指揮官ウナイ・エメリは、この24時間で1999年生まれのレオンと複数回コンタクトを取り、ヴィランズのプロジェクトと、どのように起用する考えなのかを伝えている。
翻訳者：
ミラン、レオンはアストン・ヴィラを優先 ガラタサライ移籍なら年俸1500万ユーロを要求
アストン・ヴィラと会談
昼食時ごろ、カーディナーレとアルムシュタットはアストン・ヴィラ、そして今回のオペレーションの真の、そして唯一の指揮役であるジョルジェ・メンデスと電話会談を行う見込みだ。イングランドのクラブは、ミランが検討してそのうち1つを選べる2つのオファーを正式に提示する。1つはボーナス込みで総額4600万ユーロの完全移籍、もう1つは800万ユーロの有償レンタルに4200万ユーロの買い取り義務が付く形だ。 バーミンガムのクラブ首脳陣は、レオンと4年契約、年俸650万ユーロ＋ボーナス150万ユーロで大筋合意に達しており、加えて選手本人の希望も得ている。
ガラタサライから1500万ยูーロ
一方では、ガラタサライがミランと4500万ユーロ＋ボーナス500万ユーロで大筋合意に達しているものの、まだレオンからゴーサインを得ておらず、ここ数週間にわたる交渉の末に土壇場で逃すリスクを抱えている。ジョルジュ・ガルディは午後早い時間にレオンの弁護士と会い、レオン本人が現在ガラタサライ行きを受け入れる条件として1500万ユーロを求めている中で、どのように合意に至れるかを探ることになる。情勢はこれまでになく流動的で、レオンはミランに別れを告げようとしている。
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