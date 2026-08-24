レオンは瞬く間に、まさに移籍市場のケースとなった。プレミアリーグ行きを求めていた一方で、実際に届いたオファーは フェネルバフチェとガラタサライ からの2件のみ。ミランは今、移籍市場残り8日間でどの道を進むべきかを検討している。というのも、一方でレオンは フォファナ、トモリ、ンクンク のように戦力外とはされていないが、他方ではアモリムにとって戦術的な曖昧さを残す存在であり、アメリカ人オーナー陣にとっては放出すべき選手のままだからだ。

カルディナーレはここまで、ロッソネリの背番号10に対する6000万ユーロという評価額について一切譲らない姿勢を示してきたが、今や状況が変わる可能性もある。4500万～5000万ユーロのオファーを前にすれば、ミランは目を背けることはできないだろう。