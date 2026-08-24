翌日のミランには、さらに甘美な余韻が漂っている。トリノ戦の勝利は、アモリムの手腕によって息を吹き返した多くの選手たちの成長を際立たせた。 ムサからデ・ウィンターまで、誰もが攻守両面で説得力のあるパフォーマンスを披露した。だが、主役の座をさらったのは若き才能シセだ。セリエA初ゴールに加え、アモリムの戦術設計における重要な役割、つまり左から入るトップ下として総合力の高いプレーを見せた。まさにそのエリアは、この6年間ミランでレオンの持ち場だった。ミランの背番号70の爆発は、ポルトガル人FWのチーム内での立場をさらに不安定なものにしている。
翻訳者：
ミラン、レオンの1週間：カルディナーレとメンデスが、アモリムの構想からますます外れつつあるポルトガル人の売却に取り組んでいる
移籍市場終了時点の評価
レオンは瞬く間に、まさに移籍市場のケースとなった。プレミアリーグ行きを求めていた一方で、実際に届いたオファーは フェネルバフチェとガラタサライ からの2件のみ。ミランは今、移籍市場残り8日間でどの道を進むべきかを検討している。というのも、一方でレオンは フォファナ、トモリ、ンクンク のように戦力外とはされていないが、他方ではアモリムにとって戦術的な曖昧さを残す存在であり、アメリカ人オーナー陣にとっては放出すべき選手のままだからだ。
カルディナーレはここまで、ロッソネリの背番号10に対する6000万ユーロという評価額について一切譲らない姿勢を示してきたが、今や状況が変わる可能性もある。4500万～5000万ユーロのオファーを前にすれば、ミランは目を背けることはできないだろう。
メンデスが動く
先週行われたレオンの弁護士との長時間にわたる会談は、関係者に向けた明確なシグナルだ。ジョルジェ・メンデスが、1999年生まれのこの選手の買い手探しをミランから託された。大物代理人はとりわけ2つの市場で動いている。1つはサウジアラビア市場で、アル・ヒラルがポルトガル代表FWに再び関心を示す可能性がある。もう1つはイングランド市場だ。注意すべきはチェルシーへとつながるルート。同クラブとはこの5年間でミランが複数の取引をまとめてきた。ペドロ・ネトには複数のオファーがあり、退団となった場合、レオンはチェルシーの選択肢となる可能性がある。
ガラタサライに疑問符が付く
ガラタサライはクリスタル・パレスのサール獲得に向けて交渉を進めているが、ラファは引き続きトルコ勢の候補に残っている。少なくとも、両クラブ間の交渉に携わる仲介者はそのようにミラン側へ伝えている。 最初の3000万ユーロ＋ボーナス500万ユーロのオファーは突き返されており、現在はミランがトルコ側の増額を待っている状況だ。長引く交渉をまとめたいのであれば、トルコ側はさらに1000万～1500万ユーロを積む必要があるとみられている。
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