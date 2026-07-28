ミランは、オーストラリア遠征や今後のチェルシー戦、インテル戦といったピッチ上の戦いと、起爆剤を必要としている移籍市場対応の間で動いている。アモリムはチームの主力選手たちとの仕事を始めるのを心待ちにしており、その詳細なプランがこちらだ。