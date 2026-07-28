ミランは、オーストラリア遠征や今後のチェルシー戦、インテル戦といったピッチ上の戦いと、起爆剤を必要としている移籍市場対応の間で動いている。アモリムはチームの主力選手たちとの仕事を始めるのを心待ちにしており、その詳細なプランがこちらだ。
Calciomercato/Getty Images
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ミラン、レオンとゴンサロ・ラモスは明日オーストラリアへ飛ぶ：代表選手たちの復帰プラン
プリシッチとヒメネスがミラネッロへ到着
明日29日水曜日、ミラネッロにはサンティアゴ・ヒメネスとクリスティアン・プリシッチの両選手が合流する見込みだ。2人のFWはオーストラリアには渡らず、クラブのトレーニングセンターで、クラブワールドカップで負った負傷からの回復に向けて調整を開始する。
レオンとラモスがオーストラリアへ
大きな関心と高まる期待が ゴンサロ・ラモスに注がれている。29日の明日、正式にミランでの冒険をスタートさせるため、チーム本隊がいるパースに合流する予定だ。さらに、市場の動向を待つラファエル・レオンも同行する。
8月2日のメンバー一覧
8月2日火曜日は、アモリムの準備において同様に重要な日となる。ベルギー代表のデ・ウィンテルとサレマーカーズに加え、スイス代表のジャシャリがパースに到着するためだ。
フランス人選手たちはいつ戻ってくるのか
最後に、フランス代表として準決勝まで進んだ選手たちについて。フランスは今大会を、3位決定戦でイングランドに敗れて終えた。アドリアン・ラビオとマイク・メニャンは8月12日からアモリムのもとに合流するが、場所はそのままミラネッロとなる。
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