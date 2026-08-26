ミランのトレーニング施設ミラネッロから好ニュースが届いた。ラファエウ・レオンが、大腿四頭筋の負傷から12日後に全体練習へ復帰した。ミランの背番号10は、来週金曜日にサン・シーロで行われる、元ジョヴァンニ・ストロッパ率いる昇格組ヴェネツィアとの初戦に向けて、ルベン・アモリム監督の起用が可能となる。
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ミラン、レオンが全体練習に復帰し、ヴェネツィア戦でアモリム監督の起用が可能に：ガラタサライとアストン・ビラの一騎打ちは続く
移籍市場に残る
レオンが再び全体練習に復帰した。ただし、クラブ内での現状に変化はない。依然として移籍市場に出ており、ミランは可能な限り最善の解決策を見つけるべく動いている。ポルトガル人FWはキャンプ合流後、前向きな姿勢を見せているものの、クラブは考えを変えていない。チームのロッカールームの落ち着きを乱しかねない存在とみなされているためだ。
アストン・ヴィラがプレッシャーを強める
昨夜、アストン・ヴィラはジョルジュ・メンデスの仲介のもと、レオン陣営との接触を強めた。イングランド勢の狙いは、まずこのポルトガル代表アタッカーと合意に達し、その後で移籍金についてミランと直接交渉に入ることにある。現時点では依然として条件面に一定の隔たりがあり、交渉は今後も続いていく見通しだ。提示額はボーナス込みで650万ユーロで、ガラタサライが提示した1200万ユーロを大きく下回っている。イングランド勢は引き続き接触を重ねており、ウナイ・エメリ率いる攻撃陣を強化するため、ハイレベルな補強を模索している。
ガラタサライと1200万で合意
現時点では、ガラタサライがレオンの意向面で優位に立っており、レオンはトルコのクラブがミランと合意点を見いだすのを待ち続けている。イスタンブールのクラブはすでに、年俸1200万ユーロの4年契約で選手本人との合意を取り付けている一方で、ミランとの交渉ではなお隔たりがある。ボーナス込みで4000万ユーロの最新オファーは受け入れられなかった。トルコの情報筋によれば、ガラタサライはレオンへの関心を弱めるつもりはなく、3度目の増額オファーを準備しているという。
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