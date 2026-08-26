現時点では、ガラタサライがレオンの意向面で優位に立っており、レオンはトルコのクラブがミランと合意点を見いだすのを待ち続けている。イスタンブールのクラブはすでに、年俸1200万ユーロの4年契約で選手本人との合意を取り付けている一方で、ミランとの交渉ではなお隔たりがある。ボーナス込みで4000万ユーロの最新オファーは受け入れられなかった。トルコの情報筋によれば、ガラタサライはレオンへの関心を弱めるつもりはなく、3度目の増額オファーを準備しているという。