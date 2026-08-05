ミランはオーストラリアのパースで行われた親善ダービーで1-1の引き分けに終わった。ベンチで指揮を執ったアモリムは、昨季とは異なるサッカーを見せながらも、まだ非常に競争力の高いチームという完成形には程遠いチームにとって、興味深いメモを残した。ひらめきを放ったンクンクが、ディマルコの先制点後にインテルに追いついた。
翻訳者：
ミラン、レオンがチャンスを作り、エンクンクが決める。アモリムにとってダービーでの最初のメモ。エストゥピニャンとチュクウェゼは期待外れ
トップ
シセ：前半はロフタス＝チークがトップ下で良い動きを見せ、ゲームを組み立てながら2度のゴールになり得る場面を生み出した。ベローナとカタンザーロでプレーした経験を持つ元所属選手との連係も良好で、アモリムが求める通り、2人は何度も互いを見つけ合っていた。アルファジョは高い技術を備え、ボールを収められ、縦へのアイデアも優れている。万全ではないコンディションにも起因するいくつかの小さなミスはあったものの、シセはポルトガル人指揮官に興味深い感触を与えた。
ンクンク：最前線の選手のすぐ後ろという新たな役割は、このフランス人にまさにぴったりのようだ。ゴールを向いてプレーできる時の違いは大きい。PKを誘発した動き出しは見事で、それを自ら強く正確なシュートで決めた。クリストファーは主役級のシーズンを予感させており、アモリムとの相性もすでに興味深いレベルにある。
レオン：ひらめきにあふれ、後半の最も危険な攻撃は常に彼の持ち場から生まれていた。ラモスとはピッチ内外で自然な連係を見せている。将来に関する新たな動きが待たれる中でも、ラファは正しい姿勢で試合に入り、ここ1カ月ほど毎日のように取り沙汰されている自身に関するさまざまな噂も、さほど気にしていないように見えた。
期待外れ
カマルダ：ビセックとのフィジカル勝負に敗れ、前半はほとんど試合に絡めなかった。これほど難度の高い試合で主役を担うには、まだ多くの努力を、しかも質高く積み重ねる必要がある。アモリムは彼を高く評価しており、契約延長の際にミランというクラブ全体が示した信頼に応えるチャンスは、今後もまた訪れるはずだ。
チュクウェゼ：右ウイングという新たな役割には、まだ適応し切れていない。とりわけ、失点したディマルコのゴールの場面のように、人に付いて守備対応を下げる局面でそれが目立つ。ボールを持っても、客観的に見て生み出したものは少ない。 再評価が必要だ。
エストゥピニャン：マーク対応で混乱し、インテルはその隙を突いて彼のサイドから崩し、1-0の先制点を奪った。ミスの後もすぐには立ち直れず、彼のサイドではインテルが容赦なく攻め立てた。終盤のビセックへのファウルも悪質だった。アストン・ビラに行くはずだっただけに、おそらくまだ気持ちは別の場所にあるのだろう。
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