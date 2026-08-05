シセ：前半はロフタス＝チークがトップ下で良い動きを見せ、ゲームを組み立てながら2度のゴールになり得る場面を生み出した。ベローナとカタンザーロでプレーした経験を持つ元所属選手との連係も良好で、アモリムが求める通り、2人は何度も互いを見つけ合っていた。アルファジョは高い技術を備え、ボールを収められ、縦へのアイデアも優れている。万全ではないコンディションにも起因するいくつかの小さなミスはあったものの、シセはポルトガル人指揮官に興味深い感触を与えた。

ンクンク：最前線の選手のすぐ後ろという新たな役割は、このフランス人にまさにぴったりのようだ。ゴールを向いてプレーできる時の違いは大きい。PKを誘発した動き出しは見事で、それを自ら強く正確なシュートで決めた。クリストファーは主役級のシーズンを予感させており、アモリムとの相性もすでに興味深いレベルにある。

レオン：ひらめきにあふれ、後半の最も危険な攻撃は常に彼の持ち場から生まれていた。ラモスとはピッチ内外で自然な連係を見せている。将来に関する新たな動きが待たれる中でも、ラファは正しい姿勢で試合に入り、ここ1カ月ほど毎日のように取り沙汰されている自身に関するさまざまな噂も、さほど気にしていないように見えた。