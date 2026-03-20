ミラン、レオの代わりにトリノ戦で誰が起用されるか

ミランはラファエル・レアオの負傷により、明日2026年3月21日（土）18時よりサン・シーロで行われるトリノとのホーム戦を欠くことになった。
マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、直近の数試合でピッチ上で問題が生じていたレアオとプリシッチの共存という課題を抱えることはなくなるが、それでも負傷したポルトガル人選手の代わりに誰を起用するかを決めなければならない。
ミランはラファエル・レアオの負傷により、明日2026年3月21日（土）18時よりサン・シーロで行われるトリノとのホーム戦を欠くことになった。
マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、直近の数試合でピッチ上で問題が生じていたレアオとプリシッチの共存という課題を抱えることはなくなるが、それでも負傷したポルトガル人選手の代わりに誰を起用するかを決めなければならない。
この時点でプリシッチは間違いなく先発の座を確固たるものにしたため、アッレグリ監督の選択は主に、このアメリカ人選手の攻撃のパートナーを誰にするかに絞られることになる。サンティアゴ・ヒメネスは回復傾向にあるものの、まだ万全の状態ではないため、選択肢はニクラス・フルクルグとクリストファー・ンクンクの2人に絞られる。
アッレグリ監督は3-5-2フォーメーションを確固たる選択肢としており、その結果、トリノのようなフィジカルに優れた守備陣を相手に、今日の練習で試された攻撃陣の第一候補は、フルクルグとプリシッチを並べる布陣となった。しかし、ドイツ人ストライカーも100％のコンディションではないため、ンクンクとの交代出場もすでに予定されている。