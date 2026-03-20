ミラン、レオの代わりにトリノ戦で誰が起用されるか

ミランはラファエル・レアオの負傷により、明日2026年3月21日（土）18時よりサン・シーロで行われるトリノとのホーム戦を欠くことになった。





マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、直近の数試合でピッチ上で問題が生じていたレアオとプリシッチの共存という課題を抱えることはなくなるが、それでも負傷したポルトガル人選手の代わりに誰を起用するかを決めなければならない。



