ポルトガル代表で得点を挙げたラファエル・レアオが、ミランの将来について言及した。ウズベキスタン戦後にDAZNの取材に応じ、アモリム新監督については「今はワールドカップに集中したい」と語った。 私が彼について知っているのは、非常に優秀だということだ。ポルトガル代表では好結果を残し、マンチェスター・ユナイテッドでは思うような結果が出なかったが、それでも偉大な監督であることは変わらない。自分の将来については、ワールドカップが終わってから決める」。 この発言は、数日前に代表合宿でRTPのインタビューに答えた内容と重なる。当時レアオは「ミランでの目標は達成した。必要なら移籍も考える」と語っていた。
Calciomercato
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ミラン、レアオ、アモリムへの甘い言葉。移籍市場にどんな変化が生まれるか。
市場に新シリーズが登場
シーズン終盤の惨敗は、チーム評価だけでなく選手たちの士気も下げた。鼠径部痛に悩まされたレアオは特に落ち込んでいた。それを変えたのはジャーナリストたちだ。彼らは戦略なく、フィルターなしで彼の本音を聞き出した。 このコメントはミラン側と調整されておらず、周辺関係者も驚いた。いわば予期せぬオウンゴールだ。
ポルトガル対ウズベキスタン戦後、W杯初得点で自信を取り戻した彼は、退団の可能性は条件次第と語った。
一転もない
レアオはアモリムを高く評価しており、この数日間メッセージをやり取りした。アモリムは3トップで攻撃的なサッカーをさせる構想を伝えた。一方、ラファはミランでの一章に幕を引く決断をした。
なお、ミランから「必ず移籍先を見つけろ」との指示は出ておらず、双方が納得する条件が整えば移籍、そうでなければ2028年までの契約満了に向け少なくとももう1シーズンは残留する見込みだ。