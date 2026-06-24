ミラン、レアオ、アモリムへの甘い言葉。移籍市場にどんな変化が生まれるか。

シーズン終盤の惨敗は、チーム評価だけでなく選手たちの士気も下げた。鼠径部痛に悩まされたレアオは特に落ち込んでいた。それを変えたのはジャーナリストたちだ。彼らは戦略なく、フィルターなしで彼の本音を聞き出した。 このコメントはミラン側と調整されておらず、周辺関係者も驚いた。いわば予期せぬオウンゴールだ。





ポルトガル対ウズベキスタン戦後、W杯初得点で自信を取り戻した彼は、退団の可能性は条件次第と語った。



