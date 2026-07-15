Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Grafica CM Leao Milan corrucciato 2026 16.9Calciomercato/Getty Images

翻訳者：

ミラン、レアオ放出で5000万ユーロの利益見込み

ACミラン

ミランはカルディナーレの移籍金を6000万に設定。この金額は依然として決算の負担となっている。

「激しさ」――これが、ルーベン・アモリム監督の下で再始動した最初の2日間を象徴するキーワードだミランはピッチ上で激しさを示す必要があるが、その前に移籍市場でも同じ姿勢が求められるポルトガル人監督とオーナーのジェリー・カルディナーレが描くプロジェクトに近づくには、補強が必要だからだゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラを計1億ユーロで獲得したが、放出も不可欠だ。特にラファエル・レオの売却は痛手でも避けられず、すでに動きが出ている。

  • 6,000万ユーロの評価額

    ラファエル・レアオの周辺は、弁護士、父アントニオ、仲介業者、そしてホルヘ・メンデス（ジェリー・カルディナーレからロッソネロの10番へのオファーを任された）で構成される、まるで5人制サッカーチームだ。アルド・ロッシ通りは冷静沈着で、レアオの移籍は焦らず戦略的に進めるべきだとする。 移籍金は6000万ユーロと設定されており、クラブはこれを決定的な条件としている。

    • 広告

  • 多額のキャピタルゲイン

    レアオ放出の最低額は1121万2000ユーロ。ミランは安売りせず、5000万ユーロの売却益を目指す難しいが、不可能ではない。特に資金力のあるアラブリーグからオファーがあればなおさらだ。

  • トッテナムが恋しい

    ミランもレアオも、イングランドからのオファーを待つという優先順位は変わっていない。ラファはプレミアリーグでのプレーを夢見ており、友人のトナリとトッテナムについてメッセージを交わしている。 代理人はデ・ゼルビ監督率いるトッテナムに売り込んだが、現時点で正式オファーはサウジアラビアからだけ。レアオは欧州トップ3リーグからの話がない場合、数週間後に態度を変える可能性がある。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
クラブ親善試合
セルティック crest
セルティック
CEL
ACミラン crest
ACミラン
MIL