「激しさ」――これが、ルーベン・アモリム監督の下で再始動した最初の2日間を象徴するキーワードだ。ミランはピッチ上で激しさを示す必要があるが、その前に移籍市場でも同じ姿勢が求められる。ポルトガル人監督とオーナーのジェリー・カルディナーレが描くプロジェクトに近づくには、補強が必要だからだ。 ゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラを計1億ユーロで獲得したが、放出も不可欠だ。特にラファエル・レオの売却は痛手でも避けられず、すでに動きが出ている。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、レアオ放出で5000万ユーロの利益見込み
6,000万ユーロの評価額
ラファエル・レアオの周辺は、弁護士、父アントニオ、仲介業者、そしてホルヘ・メンデス（ジェリー・カルディナーレからロッソネロの10番へのオファーを任された）で構成される、まるで5人制サッカーチームだ。アルド・ロッシ通りは冷静沈着で、レアオの移籍は焦らず戦略的に進めるべきだとする。 移籍金は6000万ユーロと設定されており、クラブはこれを決定的な条件としている。
多額のキャピタルゲイン
レアオ放出の最低額は1121万2000ユーロ。ミランは安売りせず、5000万ユーロの売却益を目指す。難しいが、不可能ではない。特に資金力のあるアラブリーグからオファーがあればなおさらだ。
トッテナムが恋しい
ミランもレアオも、イングランドからのオファーを待つという優先順位は変わっていない。ラファはプレミアリーグでのプレーを夢見ており、友人のトナリとトッテナムについてメッセージを交わしている。 代理人はデ・ゼルビ監督率いるトッテナムに売り込んだが、現時点で正式オファーはサウジアラビアからだけ。レアオは欧州トップ3リーグからの話がない場合、数週間後に態度を変える可能性がある。
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