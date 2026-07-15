「激しさ」――これが、ルーベン・アモリム監督の下で再始動した最初の2日間を象徴するキーワードだ。ミランはピッチ上で激しさを示す必要があるが、その前に移籍市場でも同じ姿勢が求められる。ポルトガル人監督とオーナーのジェリー・カルディナーレが描くプロジェクトに近づくには、補強が必要だからだ。 ゴンサロ・ラモスとマリオ・ギラを計1億ユーロで獲得したが、放出も不可欠だ。特にラファエル・レオの売却は痛手でも避けられず、すでに動きが出ている。