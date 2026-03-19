ミランのラツィオ戦での敗北は、長引く論争を引き起こした。オリンピコでのこの試合で、ロッソネリはスクデット争いにおいて重要な勝ち点を失い、ロッカールーム内の問題が露呈することとなった。 ラファエル・レアオが再び話題となったのは、ゴールを決めたからではなく、交代に対するプロらしくない反応のためだった。もっとも、彼の激怒の主な対象はマッシミリアーノ・アッレグリ監督ではなく、同じフォワードのクリスチャン・プリシッチだった。この反応はクラブ首脳陣の間でも議論を再燃させた。このポルトガル人選手のミランでのキャリアは終わりを迎えるべきなのか？





リヴォルノ出身の監督を擁護したのは、彼の代理人ジョヴァンニ・ブランキーニだった。彼はラジオ1の番組「Radio anch’io sport」で、いくつかの裏事情を明かした。「アッレグリのメッセージは非常にバランスが取れていた。彼はセリエA優勝を考えたことは一度もなく、インテルを追いかけるとも決して言わなかった。常に『後ろを警戒しよう』と言っていた。なぜなら目標はチャンピオンズリーグだからだ。 誰かはそれを戦略だと思ったかもしれない。しかし、それは現実主義であり、公正さなのだ」。





レアオの将来について、ブランキーニは次のように答えた。「ミランは今後もレアオに賭けるべきか？クラブの事情は複雑だ。レアオはクラブの資産であり、様々な要素を考慮しなければならない。今年は大きな貢献をしていないのは誰の目にも明らかだ。 それでも彼は重要な選手であり、昨日の試合後の記者会見でアッレグリがそうだったように、途中交代という唐突な結末にもかかわらず、最後まで擁護されるべきだ」。











