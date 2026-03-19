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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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ミラン、「レアオはクラブの資産だ」：アッレグリの代理人ブランキーニの真意とは

アッレグリ監督の代理人であるブランキーニ氏は、ミランにとってのレアオの価値について言及した。技術的な側面だけでなく、スポンサー契約といった経済的な側面も重要だと述べている。

ランのラツィオ戦での敗北は、長引く論争を引き起こしたオリンピコでのこの試合でロッソネリはスクデット争いにおいて重要な勝ち点を失い、ロッカールーム内の問題が露呈することとなった。 ラファエル・レアオが再び話題となったのは、ゴールを決めたからではなく、交代に対するプロらしくない反応のためだった。もっとも、彼の激怒の主な対象はマッシミリアーノ・アッレグリ監督ではなく、同じフォワードのクリスチャン・プリシッチだったこの反応はクラブ首脳陣の間でも議論を再燃させた。このポルトガル人選手のミランでのキャリアは終わりを迎えるべきなのか？


リヴォルノ出身の監督を擁護したのは、彼の代理人ジョヴァンニ・ブランキーニだった。彼はラジオ1の番組「Radio anch’io sport」で、いくつかの裏事情を明かした。「アッレグリのメッセージは非常にバランスが取れていた。彼はセリエA優勝を考えたことは一度もなく、インテルを追いかけるとも決して言わなかった。常に『後ろを警戒しよう』と言っていた。なぜなら目標はチャンオンズリーグだからだ。 誰かはそれを戦略だと思ったかもしれない。しかし、それは現実主義であり、公正さなのだ」。


レアオの将来について、ブランキーニは次のように答えた。「ミランは今後もレアオに賭けるべきか？クラブの事情は複雑だ。レアオはクラブの資産であり、様々な要素を考慮しなければならない。今年は大きな貢献をしていないのは誰の目にも明らかだ。 それでも彼は重要な選手であり、昨日の試合後の記者会見でアッレグリがそうだったように、途中交代という唐突な結末にもかかわらず、最後まで擁護されるべきだ」。




  • ブランキーニは何を言いたかったのか

    「企業資産」とはどのような意味でしょうか？経済学の分野では、企業の利益や価値の創出に寄与する、有形・無形を問わずあらゆる資産を指します。資産は耐用年数が数年以上にわたり、通常の販売サイクルには含まれません。これらは、企業が生産プロセスにおいて使用する減価償却対象の資産です。 英語では、企業の資産は「assets」と呼ばれ、この用語は近年、広く普及し、一般的に使われるようになりました。


    2023年6月3日は、レアオとミランの関係において、仕事面でもそれ以外の面でも転換点となった日でした。このポルトガル人エースは2028年までミランに在籍する契約更新に署名しました（年俸510万ユーロ＋ボーナス、契約解除条項1億7500万ユーロ）。 クラブがリールとスポルティング・リスボンとの間で係争中だった約2200万ユーロの訴訟を解決したため、彼の喜びは倍増した。ラファの年俸は3倍以上に跳ね上がった。年俸は510万ユーロ。契約締結時のボーナス150万ユーロ、チャンピオンズリーグ勝利ごとのボーナス25万ユーロに加え、セリエA優勝、カップ戦優勝、順位に応じた各種ボーナスが支給される。 さらに、ゴールとアシストを合算した合計が15～23、30の基準に達した場合、重要な個人ボーナスが支給される。


    ミランは彼をチームの顔として投資している。過去2年間で最も売れた背番号の一つである10番を託し、彼はチーム内で最高年俸の選手となった。ミランにとって、レアオはもはや単なる選手ではなく、「その選手」そのものなのだ。

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  • 貿易協定

    ラファエル・レアオは、イタリアおよび世界におけるACミランのキープレーヤーであり、ブランドのアンバサダーでもある。 2024年には「ACM x RL10」カプセルコレクションの立ち上げにミランと協力し自身のパーソナルブランドとクラブのアイデンティティを融合させました。レアオは2028年6月までの長期契約を結んでおり、クラブのマーケティングキャンペーンに頻繁に登場しています。


    キャピタル・コレクション「ACM x RL10」：2024年4月に発表されたこのパートナーシップでは、ACミランのロゴとレアオの個人ブランドを融合させたアパレルアイテムを展開し、ピッチ内外におけるこのストライカーの影響力を際立たせています。

    ロッソネリのエースとして、彼はPUMAやOff-Whiteといったパートナー企業との活動を含め、頻繁に商業活動に参加している。レアオはスポーツウェアブランドなどとの複数の個人スポンサー契約を結んでいるが、ACミランの商業エコシステム内では選手兼パートナーとして活動している。

  • ピッチと市場の間

    新しいレアオは、キャリアの中で一度も経験したことのない役割を自ら進んで引き受け、コンディションが万全でなくてもピッチに立つような献身的なフォワードだ。ラツィオ戦の前、このポルトガル人選手の献身ぶりは、ミランのフロントやオーナーをはじめ、クラブ全体から高く評価されていた。しかしラツィオ戦では、諸般の事情はあったにせよ、かつてのレアオ――怠惰で未熟な振る舞いを見せるあの姿――が戻ってきてしまった。


    経営陣の一部は契約を2028年から2031年へと更新したいと考えているが、もう一方は変更すべきかどうかを疑問視している。しかし、その転換は単なる技術面や行動面での考察にとどまらないものでなければならない。なぜなら、ブランキーニの考えに従えば、レアオはミランにとって非常に価値がある存在であり、同クラブにとって最も重要な経済的資産だからだ。

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