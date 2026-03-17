ラファ・レアオが再びミランの悩みの種となっている。リーグ戦での9ゴールも、このポルトガル人選手にとって、今シーズンもまた浮き沈みが激しく、決して説得力のあるものではなかった。 さらに、ラツィオ戦での交代時の抗議劇は、彼の態度やメンタリティに関する議論を再燃させた。この要因は、彼のパフォーマンスやアッレグリ監督の戦術への適応難と相まって、ミラノでの将来を深刻な危機にさらしている。契約更新は実現せず、レアオは移籍市場に出ているが、彼を求めるクラブは並んでいないようだ。
翻訳者：
ミラン、レアオの件：プリシッチとの口論、契約更新の凍結、そして将来への不安。移籍市場に出ているが、彼へのオファーは皆無だ
レアオ対ミラン、緊張が高まる
ミランとレアオ、長い愛の物語は今、一時的な低迷期を迎えている。オリンピコでの出来事――交代を拒否し、アッレグリ監督の抱擁を振り払った選手の行動――は、後遺症を残した。規律上の問題としては、選手に罰金が科されることはないだろうが、チームの士気という点では確かに影響が出ている。
実際、試合終了のホイッスルが鳴った後も緊張は続き、ラファの行動は首脳陣やチームメイトの反感を買った。タレやマイニャンの反応を見れば、それがわかるだろう。 さらに、プリシッチとの確執はロッカールームでも続き、アッレグリが介入せざるを得ない状況にまで発展した。そして、これはポルトガル人監督にとって唯一の失態ではない。むしろ、『コリエレ・デラ・セラ』紙が報じているように、ここ数週間、彼はクラブの行方にそれほど集中していないように見えた。実際、チームでの朝食会を数回欠席したことからも、そのことがうかがえる。
未来はどうなるのか？
こうした状況のすべてが、ミランのスター選手の将来を複雑なものにしており、その未来は依然として不透明なままである。2028年に満了する契約（年俸550万ユーロ）の更新交渉は事実上凍結されており、話し合いは、もし再開されるとしても、シーズン終了後に持ち越される見通しだ。確かなのは、もしオファーがあれば、ミランは夏の移籍市場でそれを検討するという点である。
1億7000万ユーロの契約解除条項があるものの、このポルトガル人選手は8000万ユーロ前後の金額で放出される見込みだが、現時点では彼に対する巨額のオファーはまだ届いていない。『コリエレ』紙が報じているように、ミランはプレミアリーグやサウジアラビアからの関心を期待している。
もしレアオの移籍が現実のものとなれば、ミランは彼の後継候補もすでに見定めている。ガゼッタ紙によると、その候補はライプツィヒに所属する2005年生まれのノルウェー人FWアントニオ・ヌサで、評価額は3500万ユーロとされる。