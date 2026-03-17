ミラン、レアオの件：プリシッチとの口論、契約更新の凍結、そして将来への不安。移籍市場に出ているが、彼へのオファーは皆無だ

ミランとレアオ、長い愛の物語は今、一時的な低迷期を迎えている。オリンピコでの出来事――交代を拒否し、アッレグリ監督の抱擁を振り払った選手の行動――は、後遺症を残した。規律上の問題としては、選手に罰金が科されることはないだろうが、チームの士気という点では確かに影響が出ている。

実際、試合終了のホイッスルが鳴った後も緊張は続き、ラファの行動は首脳陣やチームメイトの反感を買った。タレやマイニャンの反応を見れば、それがわかるだろう。 さらに、プリシッチとの確執はロッカールームでも続き、アッレグリが介入せざるを得ない状況にまで発展した。そして、これはポルトガル人監督にとって唯一の失態ではない。むしろ、『コリエレ・デラ・セラ』紙が報じているように、ここ数週間、彼はクラブの行方にそれほど集中していないように見えた。実際、チームでの朝食会を数回欠席したことからも、そのことがうかがえる。