「最後の一押し」となったのは何か？ラファエル・レオの今シーズンは、控えめに言っても波乱万丈だった。一方で、より責任感を持ち、安定感があり、リーダーシップを発揮する「10番」として称賛されることも多かったが、期待外れのパフォーマンスも見られ、ラツィオとのオリンピコでの敗戦のように、ヴィア・アルド・ロッシ（ミランのクラブ本部）が快く思わないような出来事も少なくなかった。 罰金や公式な注意は出されていないものの、今日の『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙は、ミランの首脳陣が今夏にこのポルトガル人選手に対して寄せられるであろうオファーに耳を傾ける用意があるとの報道を伝えている。
翻訳者：
ミラン、レアオの代役としてヌサが浮上か？ ミランとライプツィヒの評価、移籍市場で何が起こるか
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『ラ・ロゼア』紙が指摘するように、レアオの契約には1億7000万ユーロの契約解除条項が含まれているが、当然ながらミランはそれよりはるかに低い、おそらく8000万ユーロ前後のオファーも検討するだろう。現在、移籍市場におけるトップクラスの選手とは言い難いこの選手に対し、どのようなクラブからオファーが来る可能性があるだろうか？おそらくプレミアリーグの何チームか、あるいはサウジアラビアのクラブからだろう。 こうした状況において、オファーはミランだけでなく、背番号10の本人にも受け入れられなければならないという点も忘れてはならない。
IDEA NUSA
レアオが退団することになった場合（これはまだ不確定であり、今後の展開を見守る必要がある）、ミランは後継者獲得に向けて移籍市場に目を向けることになるだろう。その候補は、ストライカーというよりはウイングのタイプであるようだ。アッレグリ監督は今シーズン、このポルトガル人選手をウイングとして再起用していた。 『ガゼッタ』紙が挙げているのは、ライプツィヒ所属の2005年生まれのノルウェー人、アントニオ・ヌサだ。彼は2026年ワールドカップ予選のグループステージでイタリア代表と対戦し、アズーリを僅差で上回る成績を残した際、2試合で圧倒的なプレーを見せた。 もしライプツィヒが次シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合（現在は5位で、ホッフェンハイムとシュトゥットガルトに勝ち点3差をつけられている）、資金調達を行う好機だと判断する可能性がある。
ヌサのシーズンと料金
ヌサの市場価値は約3500万ユーロと評価されている。今シーズン、ライプツィヒではリーグ戦23試合に出場し、2ゴール2アシストを記録したほか、ドイツ国内カップ戦であるDFBポカールでも4試合に出場し、1ゴール1アシストを挙げている。