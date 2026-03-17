ミラン、レアオの代役としてヌサが浮上か？ ミランとライプツィヒの評価、移籍市場で何が起こるか

レアオが退団することになった場合（これはまだ不確定であり、今後の展開を見守る必要がある）、ミランは後継者獲得に向けて移籍市場に目を向けることになるだろう。その候補は、ストライカーというよりはウイングのタイプであるようだ。アッレグリ監督は今シーズン、このポルトガル人選手をウイングとして再起用していた。 『ガゼッタ』紙が挙げているのは、ライプツィヒ所属の2005年生まれのノルウェー人、アントニオ・ヌサだ。彼は2026年ワールドカップ予選のグループステージでイタリア代表と対戦し、アズーリを僅差で上回る成績を残した際、2試合で圧倒的なプレーを見せた。 もしライプツィヒが次シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を獲得できなかった場合（現在は5位で、ホッフェンハイムとシュトゥットガルトに勝ち点3差をつけられている）、資金調達を行う好機だと判断する可能性がある。