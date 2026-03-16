ミラン、レアオの交代に怒りの声。タレ監督は困惑：「一体全体、あの子のプレーを見てよ……」

試合開始から67分、ミランがグスタフ・イサクセンの先制点で1点ビハインドに立たされていた中、ロッソネロのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は攻撃陣の布陣を変更することを決断した。リヴォルノ出身の監督は交代策を講じ、ラファエル・レアオを下げ、クリストファー・ンクンクとニクラス・フルクルグ（フォファナに代わって投入）を同時に投入した。

そして、ロッソネロの背番号10は、控えめに言っても、監督の決定をあまり快くは受け止めなかった。指示板を確認すると、レアオはこの采配に激しく抗議しながらベンチへと歩み寄った。 ミランのキャプテン、マイク・マイニャンはチームメイトを慰め、落ち着かせるために駆け寄ったが、レアオは聞く耳を持たず、首を横に振り、アッレグリとの抱擁さえ拒むような様子だった。

DAZNの報道によると、レアオはアッレグリ監督に「監督、僕をピッチに残してよ、あと20分あるんだ」と訴え、さらにベンチにあったペットボトルを蹴り飛ばしたようだ。