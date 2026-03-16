ミラン、レアオの交代に怒りの声。タレ監督は困惑：「一体全体、あの子のプレーを見てよ……」

この敗戦はミランの士気と順位に重くのしかかり、オリンピコでのラツィオ戦での敗北により、スクデット獲得の夢はもはや完全に消え去ったように見える。しかし、単なる結果以上に、長く議論を呼ぶ恐れのある別の問題がある。それは、ラファエル・レオの交代タイミングだ。
ここで少し時間を巻き戻し、セリエA第29節として行われたオリンピコでの試合、67分間の出来事に立ち返ってみよう。
この敗戦はミランの士気と順位に重くのしかかり、オリンピコでのラツィオ戦での敗北により、スクデット獲得の夢はもはや完全に消え去ったように見える。しかし、単なる結果以上に、長く議論を呼ぶ恐れのある別の問題がある。それは、ラファエル・レオの交代タイミングだ。
ここで少し時間を巻き戻し、セリエA第29節として行われたオリンピコでの試合、67分間の出来事に立ち返ってみよう。
試合開始から67分、ミランがグスタフ・イサクセンの先制点で1点ビハインドに立たされていた中、ロッソネロのマッシミリアーノ・アッレグリ監督は攻撃陣の布陣を変更することを決断した。リヴォルノ出身の監督は交代策を講じ、ラファエル・レアオを下げ、クリストファー・ンクンクとニクラス・フルクルグ（フォファナに代わって投入）を同時に投入した。
そして、ロッソネロの背番号10は、控えめに言っても、監督の決定をあまり快くは受け止めなかった。指示板を確認すると、レアオはこの采配に激しく抗議しながらベンチへと歩み寄った。 ミランのキャプテン、マイク・マイニャンはチームメイトを慰め、落ち着かせるために駆け寄ったが、レアオは聞く耳を持たず、首を横に振り、アッレグリとの抱擁さえ拒むような様子だった。
DAZNの報道によると、レアオはアッレグリ監督に「監督、僕をピッチに残してよ、あと20分あるんだ」と訴え、さらにベンチにあったペットボトルを蹴り飛ばしたようだ。
また、DAZNの映像（『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』や『ミランニュース』の記者たちも後に報じている通り）には、昨晩のスタンドで、ミランのスポーツディレクターであるイグリ・タレの姿も捉えられていた。彼は明らかに困惑した表情を浮かべており、その一方でピッチサイドではアッレグリ監督がレアオを抱きしめて慰めようとしていた。
カメラは、ヴィア・アルド・ロッシに本拠を置くクラブのスポーツディレクターが、ピッチ上で起きている事態に対して示した反応を捉えていた。「なんてこった、よくもそんなことが…」、これがロッソネロの幹部の口の動きから読み取れる言葉のようだ。誰に対して不満を抱いていたのかは定かではないが、疑いの目はすべてポルトガル人背番号10に向けられている。