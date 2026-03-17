ミラン、レアオとプリシッチの対決：アッレグリ監督率いるチームの前で握手を交わす

ミラネッロで、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの間に和解の兆しが見えている。
スカイの報道によると、日曜日の夜にラツィオのホームで行われた試合（0-1で敗戦）中および試合後に生じた誤解から2日後、この2人のロッソネリのフォワードは穏やかに和解したとのことだ。
試合の定例ビデオ分析の合間、他のチームメイトたちの前で2人は握手を交わし、セリエAの残り9試合を共に熱意を持って戦い抜く準備を整えた。
ミラン、なぜレアオとプリシッチのコンビは機能しないのか
ミラネッロで、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの間に和解の兆しが見えている。
スカイの報道によると、日曜日の夜にラツィオのホームで行われた試合（0-1で敗戦）中および試合後に生じた誤解から2日後、この2人のロッソネリのフォワードは穏やかに和解したとのことだ。
試合の定例ビデオ分析の合間、他のチームメイトたちの前で2人は握手を交わし、セリエAの残り9試合を共に熱意を持って戦い抜く準備を整えた。
ミラン、なぜレアオとプリシッチのコンビは機能しないのか
66分にフルクルグと交代したレアオは、キャプテンのマイニャンやアッレグリ監督との抱擁を拒み、物議を醸す形でピッチを去った。一方、スタンドではスポーツディレクターのタレが、彼の振る舞いを叱責していた。
ベンチに戻ると、このポルトガル人FWはペットボトルの水を蹴り飛ばし、ロッカールームではプリシッチと口論になったと報じられている。プリシッチは、数回にわたり適切なパスを回さなかったと非難されたという。その後、アッレグリ監督の介入により事態は収拾された。
ミランは土曜日の18時、サン・シーロでトリノと対戦する。アッレグリ監督が、レオとプリシッチの2トップを先発で起用し続けるのか、それともフルクルグやンクンク、そしてヒメネスのうち少なくとも1人を先発に起用するのかは、まだ定かではない。
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