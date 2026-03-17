ミラン、レアオとプリシッチの対決：アッレグリ監督率いるチームの前で握手を交わす

ミラネッロで、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの間に和解の兆しが見えている。

スカイの報道によると、日曜日の夜にラツィオのホームで行われた試合（0-1で敗戦）中および試合後に生じた誤解から2日後、この2人のロッソネリのフォワードは穏やかに和解したとのことだ。

試合の定例ビデオ分析の合間、他のチームメイトたちの前で2人は握手を交わし、セリエAの残り9試合を共に熱意を持って戦い抜く準備を整えた。

ミラン、なぜレアオとプリシッチのコンビは機能しないのか