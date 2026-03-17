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ミラン、レアオとプリシッチの対決：アッレグリ監督率いるチームの前で握手を交わす

日曜日の夜、ラツィオのホームで行われた試合での意思疎通の齟齬を経て、ロッソネリの2人のフォワードは誤解を解いた。

ミラネッロで、クリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの間に和解の兆しが見えている。

スカイの報道によると、日曜日の夜にラツィオのホームで行われた試合（0-1で敗戦）中および試合後に生じた誤解から2日後、この2人のロッソネリのフォワードは穏やかに和解したとのことだ。 

試合の定例ビデオ分析の合間、他のチームメイトたちの前で2人は握手を交わしセリエAの残り9試合を共に熱意を持って戦い抜く準備を整えた

ミラン、なぜレアオとプリシッチのコンビは機能しないのか

  • 再建

    66分にフルクルグと交代したレアオはキャプテンのマイニャンやアッレグリ監督との抱擁を拒み、物議を醸す形でピッチを去った。一方、スタンドではスポーツディレクターのタレが、彼の振る舞いを叱責していた。 

    ベンチに戻ると、このポルトガル人FWはペットボトルの水を蹴り飛ばし、ロッカールームではプリシッチと口論になったと報じられているプリシッチは、数回にわたり適切なパスを回さなかったと非難されたという。その後、アッレグリ監督の介入により事態は収拾された。 

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  • 闘牛へ

    ミランは土曜日の18時、サン・シーロでトリノと対戦するアッレグリ監督が、レオとプリシッチの2トップを先発で起用し続けるのか、それともフルクルグやンクンク、そしてヒメネスのうち少なくとも1人を先発に起用するのかは、まだ定かではない。

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