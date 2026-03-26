今シーズンのレアオは得点面において好調で、1999年生まれの彼はリーグ戦とコッパ・イタリア通算24試合に出場し、10ゴールと2アシストを記録している。 確かに、一部の試合ではこのポルトガル人選手は全く輝けなかった。これは、アッレグリ監督がここ数週間一貫して指摘しているように、内転筋の不調により100％の状態でピッチに立つことができなかったことも一因である。