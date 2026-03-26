ラファエル・レアオは、今シーズンの大半にわたって抱えてきた体調不良に依然として悩まされており、ここ数ヶ月は万全な状態ではない中でプレーを余儀なくされている。実際、ミランの背番号10は、再発した内転筋の痛みに対処しなければならず、そのためポルトガルへ飛び、専門医の診察を受け、根本的な解決策を見出そうとしている。
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ミラン、レアオが内転筋の治療のためポルトガルへ：ナポリ戦に向けた回復計画と現在の状態
ポルトガルへの訪問
MilanNewsの報道によると、このポルトガル人FWは内転筋の不調を詳しく調べるため、ポルトガルへ飛び立った。アルド・ロッシ通りにあるクラブとの合意に基づき、レアオはポルトガルでリハビリを続け、来週ミラノに戻り、ナポリとの重要なリーグ戦を控えてチームに合流する予定だ。
ナポリ戦に向けた最新情報
ポルトガル人FWの現在の状態を考慮すると、4月6日（月）イースター翌日の20時45分に予定されているコンテ監督率いるナポリとの大一番に、ラファが間に合うかどうかは現時点では判断が難しい。代表戦による中断期間は間違いなく良いタイミングで訪れており、ロッソネロの背番号10が筋肉の不調を克服するきっかけとなるかもしれない。
レアオのシーズン
今シーズンのレアオは得点面において好調で、1999年生まれの彼はリーグ戦とコッパ・イタリア通算24試合に出場し、10ゴールと2アシストを記録している。 確かに、一部の試合ではこのポルトガル人選手は全く輝けなかった。これは、アッレグリ監督がここ数週間一貫して指摘しているように、内転筋の不調により100％の状態でピッチに立つことができなかったことも一因である。