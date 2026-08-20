ルベン・ディアスが、ジェリー・カルディナーレ体制のミランにとって守備陣の最大のターゲットとなっている。代理人の大物ジョルジェ・メンデスがミランの本拠地カーザ・ミランで過ごした6時間を超える滞在の中では、マンチェスター・シティに所属する29歳で、2029年に契約満了を迎えるポルトガル代表DFの立場についても話し合われた。この選手は、ポルトガル人代理人が率いるジェスティフテの重要な保有選手の一人でもある。
翻訳者：
ミラン、ルベン・ディアス獲得へ具体的な接触。守備陣の大きな補強ターゲットに、詳細
具体的な接触
Gazzetta.itによると、1997年生まれの同選手の獲得に向けた具体的な接触が進行中だ。同選手は2020年からマンチェスターに所属しており、ベンフィカ育ち。メンデス自身が売り込んだという。
アモリムの要求
指揮官ルベン・アモリムは、ビルドアップの起点になれるセンターバックであり、チームが高い位置からプレスをかけることを可能にする選手を求めている。指揮官に続き、ゴンサロ・ラモス、そして二重国籍を持つベルギー人のディエゴ・モレイラに続いて、ミランの次のセンターバックもポルトガルからやって来る可能性がある。
メンデスの采配
立場の面ではシティのキャプテンであること、そしてコストの面では移籍金が6000万〜6500万ユーロ、年俸が手取り800万ユーロ前後とあって難しい補強だが、ラモスとモレイラという同じ代理人事務所の2人を迎え入れた後、ミランの移籍市場の実権を握るメンデスの采配があれば不可能ではない。昨日行われた長時間の会談の主要テーマだったミランの新たな守備リーダー探しを、今度はカルディナーレがこの代理人に託した。
新たな経験
多くの主力選手の退団に加え、ペップ・グアルディオラの別れもある変革の夏を迎えているシティでは、元ベンフィカのこの選手にとってもマンチェスターでの冒険が終わりに近づいているのかもしれない。新たな経験を求めて。
レオンの切り札
ミランはメンデスに対し、ラファ・レオンの新天地探しも託した。ここ数時間では、ポルトガル人同士のトレードの可能性が取り沙汰されていた。ラファがマンチェスターへ、ルベンがミラノへ向かう形だが、この線は本格化していない。
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