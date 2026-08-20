立場の面ではシティのキャプテンであること、そしてコストの面では移籍金が6000万〜6500万ユーロ、年俸が手取り800万ユーロ前後とあって難しい補強だが、ラモスとモレイラという同じ代理人事務所の2人を迎え入れた後、ミランの移籍市場の実権を握るメンデスの采配があれば不可能ではない。昨日行われた長時間の会談の主要テーマだったミランの新たな守備リーダー探しを、今度はカルディナーレがこの代理人に託した。