パースで行われ、ミランの指揮官ルベン・アモリムが出席した記者会見では、興味深い話題の一つとしてファッションやスタイルについても語られた。ポルトガル人指揮官が選手たちに求め、自身もセルティック・グラスゴーとの今季初戦で着用したスーツ姿で体現してみせたものだ。





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