パースで行われ、ミランの指揮官ルベン・アモリムが出席した記者会見では、興味深い話題の一つとしてファッションやスタイルについても語られた。ポルトガル人指揮官が選手たちに求め、自身もセルティック・グラスゴーとの今季初戦で着用したスーツ姿で体現してみせたものだ。
オーストラリアでのアモリムのその他のコメント
パースで行われ、ミランの指揮官ルベン・アモリムが出席した記者会見では、興味深い話題の一つとしてファッションやスタイルについても語られた。ポルトガル人指揮官が選手たちに求め、自身もセルティック・グラスゴーとの今季初戦で着用したスーツ姿で体現してみせたものだ。
オーストラリアでのアモリムのその他のコメント
これについて、milannews.itが伝えた本人のコメントは次の通り。 「皆さん、やらなければならないことがいくつかあります。ここは違うし、違う形で姿を見せなければならないとスタッフに言われて、少しプレッシャーを感じたと思います。ミラノはファッションの街ですから、自分たちの街を最高の形で表現しなければなりません。そして、クラブの歴史の一部は、単にどうプレーするかだけでなく、自分自身と自分たちの街をどう表現するかにもあります。だから、ベンチではこういう服装をします」
ルベン・アモリムは6月16日、ミランの新監督に選ばれ、2029年6月30日までの契約を締結した。年俸は350万ユーロとなる。ポルトガルでの指導経験に続く、これがイタリアサッカーでの初挑戦となる。これまでスポルティング・ブラガを率いた後、スポルティングCPで指揮を執り、同クラブでは国内リーグを2度制覇。その後はマンチェスター・ユナイテッドでの、はるかに満足のいかない経験を経て、今年1月に解任されていた。
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