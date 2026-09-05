「もちろん、ルカの決断は私をこの上なく幸せにしてくれる。彼がクロアチアに何をもたらせるかは、ピッチ内外を問わず誰もが分かっている。14年ぶりに再び彼と一緒に仕事ができるのが待ちきれないし、クロアチアを勝てるトップチームとして、世界最高のチームと肩を並べる存在であり続けさせたいという強い野心を、私たちはともに共有している」とスラベン・ビリッチは語った。