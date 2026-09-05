ルカ・モドリッチは今後もクロアチア代表でプレーを続ける。クロアチアサッカー連盟が発表し、ミランの背番号14がネーションズリーグのチェコ共和国、スペイン、イングランド戦に臨むことを確認した。 元レアル・マドリーのモドリッチは、新監督のスラベン・ビリッチおよびHNS会長のマリヤン・クスティッチと話し合い、今後の公式戦への参加意思を改めて示した。202試合出場と数々の歴史的な節目に彩られたその偉大な代表キャリアを、引き続き歩んでいく準備ができている。
Getty Images Sport
翻訳者：
ミラン、ルカ・モドリッチは別れを告げず。クロアチア代表のネーションズリーグに向けた招集メンバーに入る見通しだ
野心と意欲
「もちろん、ルカの決断は私をこの上なく幸せにしてくれる。彼がクロアチアに何をもたらせるかは、ピッチ内外を問わず誰もが分かっている。14年ぶりに再び彼と一緒に仕事ができるのが待ちきれないし、クロアチアを勝てるトップチームとして、世界最高のチームと肩を並べる存在であり続けさせたいという強い野心を、私たちはともに共有している」とスラベン・ビリッチは語った。
ミランの柱
9月で41歳となるモドリッチは、ワールドカップ後にミランとの契約を2027年6月まで延長することを決断した。年俸は手取り350万ユーロ、総額650万ユーロ。昨季は37試合に出場して2得点を記録。今季はベネツィア戦で先発出場（74分プレー）し、開幕のトリノ戦ではベンチから途中出場した（試合の最後の34分間）。
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