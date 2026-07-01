ミラン、リベラリ移籍騒動の全貌：アバーテと共にプリマヴェーラで頭角を現し、フォンセカ監督の信頼を得た。しかしクラブと突如決裂。なぜ今、復帰が可能なのか。

実際、両者の関係を複雑にしているのは、ミランが若手をセリエAデビューさせた直後 ――フォンセカ監督は2024年12月15日、クラブ創立125周年記念のジェノア戦でこの若手をサプライズ先発させたが、その後すぐにプリマヴェーラへ降格させた。さらに、そのシーズン末に満了する契約延長交渉も難航し、事態を複雑にした。 交渉は不調に終わり、リベラリは移籍金ゼロでミランを去ることを決めた（将来の再売却時の50％権利というわずかな慰めつき）。彼はセリエBのカタンツァーロへ移籍した。旧ロッソネーラ経営陣がより有利な条件でトリノへ送り込もうとしたにもかかわらずである。

カタンザーロでは成長に適した環境と、若手を育てる名手アルベルト・アクイラーニ監督の下でプレー。昨年1月以降は新加入アルファジョ・シセの負傷もありレギュラーに定着し、プレーオフ決勝でモンツァを相手にセリエA昇格まであと一歩のところまでチームを導いた。 30試合で4ゴール4アシストを記録し、チームを牽引した。