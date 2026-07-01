ミラン、リベラリ移籍騒動の全貌：アバーテと共にプリマヴェーラで頭角を現し、フォンセカ監督の信頼を得た。しかしクラブと突如決裂。なぜ今、復帰が可能なのか。

マッティア・リベラリの次なる移籍先をめぐる騒動は、まさに移籍市場ならではの陰謀劇やメロドラマのような様相を呈している。 2007年生まれの攻撃的MFは、現在U-19欧州選手権でイタリア代表として活躍中。月曜のセルビア戦ではPKを決めた。昨季後半をカタンツァーロで過ごした同選手は、数時間以内に次の進路を決める。 だが予想に反し、古巣ミランへの復帰も浮上している。
最新情報：コモが目前で、ミランが逆転を狙う。
マッティア・リベラリの次なる移籍先をめぐる騒動は、まさに移籍市場ならではの陰謀劇やメロドラマのような様相を呈している。 2007年生まれの攻撃的MFは、現在U-19欧州選手権でイタリア代表として活躍中。月曜のセルビア戦ではPKを決めた。昨季後半をカタンツァーロで過ごした同選手は、数時間以内に次の進路を決める。 だが予想に反し、古巣ミランへの復帰も浮上している。
最新情報：コモが目前で、ミランが逆転を狙う。
マッティア・リベラリが才能を輝かせ始めたのは、ミランのユース時代だった。アレサンドロ・ロンゴーニ（PSGへフリー移籍したGK）、エマヌエーレ・サーラ、フランチェスコ・カマルダと共に成長し、イグナツィオ・アバーテ監督の下、年齢制限を下回るながらプリマヴェーラで注目された。 UEFAユースリーグでも2シーズン連続でベスト4入りし、その活躍はミラン首脳陣、特に元トップチーム監督のパウロ・フォンセカの目に留まった。 2024年夏には米国遠征に招集され、マンチェスター・シティやレアル・マドリードとの親善試合でも才能と人柄で好印象を与えた。
守備陣の憧れはファン・ダイクだ。
このポルトガル人監督は、若き攻撃的MFの成長を見守りたいと考えている。これは、ロッソネロのオーナー特別顧問で「ミラン・フトゥーロ」プロジェクトの顔でもあるズラタン・イブラヒモヴィッチの考えとも一致する。すなわち、セリエCでプロとして初めて実戦を経験するリベラリの台頭を後押ししようというものである。 この挑戦は、コッパ・イタリア・セリエC 1回戦のレッコ戦でセカンドチームがデビューし、リベラリが早速得点を挙げる好スタートを切った。しかし、その輝きは一瞬で消える。 プロジェクトには約2000万ユーロが投じられたが、経験と専門知識の不足が運営を複雑にし、チームはシーズン後にSPALとのプレーオフで敗れて降格。 リベラリはリーグ戦10試合のみの采配に終わり、5月25日にカルディナーレが刷新したクラブ経営陣とも対立した。
カマルダとコモットの将来は？ 代理人との面会
実際、両者の関係を複雑にしているのは、ミランが若手をセリエAデビューさせた直後 ――フォンセカ監督は2024年12月15日、クラブ創立125周年記念のジェノア戦でこの若手をサプライズ先発させたが、その後すぐにプリマヴェーラへ降格させた。さらに、そのシーズン末に満了する契約延長交渉も難航し、事態を複雑にした。 交渉は不調に終わり、リベラリは移籍金ゼロでミランを去ることを決めた（将来の再売却時の50％権利というわずかな慰めつき）。彼はセリエBのカタンツァーロへ移籍した。旧ロッソネーラ経営陣がより有利な条件でトリノへ送り込もうとしたにもかかわらずである。
カタンザーロでは成長に適した環境と、若手を育てる名手アルベルト・アクイラーニ監督の下でプレー。昨年1月以降は新加入アルファジョ・シセの負傷もありレギュラーに定着し、プレーオフ決勝でモンツァを相手にセリエA昇格まであと一歩のところまでチームを導いた。 30試合で4ゴール4アシストを記録し、チームを牽引した。
衝撃的な別れからほぼ1年。ミランは、かつて放出したユース部門の有望株に再び注目している。 クラブは数週間前に新体制となり、若手を重用する新監督の就任がリベラリに再チャンスを与える契機となった。 カタンツァーロとの契約解除条項は600万ユーロだが、その半額で呼び戻せる点も後押ししている。この金額は、ここ数週間最も熱心だったコモがすでに支払いに同意していた額だ。
ここ数日、アモリム（選手と電話やメッセージで交流）とカルディナレが動き出した。カルディナレは選手と代理人と既に話し合い、数時間以内に最終判断を左右するビデオ通話を行う見込みだ。これは結末の定まらない物語の、最新の一幕に過ぎない。 彼にとって重要なのは、各クラブが示す起用見通しと技術プロジェクトへの信頼、そして出場時間の保証だ。