ミラン、リベラリ移籍騒動の全貌：アバーテと共にプリマヴェーラで頭角を現し、フォンセカ監督の信頼を得たが、クラブと突如決裂。なぜ今、復帰が可能なのか。

マッティア・リベラリの次なる移籍先をめぐる騒動は、まさに移籍市場ならではの陰謀劇やメロドラマのような様相を呈している。 2007年生まれの攻撃的MFは、現在U-19欧州選手権でイタリア代表として活躍中。月曜のセルビア戦ではPKで初得点をマークし、昨季後半戦をカタンツァーロで過ごした。 だが予想に反し、古巣ミランへの復帰も浮上している。
最新情報：コモが目前で、ミランが逆転を狙う。
マッティア・リベラリの次なる移籍先をめぐる騒動は、まさに移籍市場ならではの陰謀劇やメロドラマのような様相を呈している。 2007年生まれの攻撃的MFは、現在U-19欧州選手権でイタリア代表として活躍中。月曜のセルビア戦ではPKで初得点をマークし、昨季後半戦をカタンツァーロで過ごした。 だが予想に反し、古巣ミランへの復帰も浮上している。
最新情報：コモが目前で、ミランが逆転を狙う。
マッティア・リベラリが才能を輝かせ始めたのは、ミランのユース時代だった。アレサンドロ・ロンゴーニ（PSGへフリー移籍したGK）、エマヌエーレ・サラ、フランチェスコ・カマルダと共に成長し、イグナツィオ・アバーテ監督の下、年齢制限を下回る若さでプリマヴェーラチームに入り、初めてメディアの注目を集めた。 UEFAユースリーグでも2シーズン連続でベスト4入りし、その活躍はミラン首脳陣、特に元トップチーム監督のパウロ・フォンセカの目に留まった。 2024年夏には米国遠征に招集され、マンチェスター・シティやレアル・マドリードとの親善試合でも才能と人柄で好印象を与えた。
ディフェンス陣の憧れは、ファン・ダイクだ。
このポルトガル人監督は、若き攻撃的MFの成長を見守る。これは、クラブオーナー特別顧問で新プロジェクト「ミラン・フトゥーロ」の顔でもあるズラタン・イブラヒモヴィッチの考えとも一致する。すなわち、セリエCでの初の実戦を通じてリベラリの台頭を後押ししようというものである。 この挑戦は、コッパ・イタリア・セリエC 1回戦のレッコ戦でセカンドチームが初陣を飾り、デビュー戦で得点を挙げる好スタートを切った。しかし、それは一瞬の輝きに過ぎなかった。 総額約2000万ユーロを投じて作られたプロジェクトだったが、経験と専門知識の不足から運営は複雑を極め、チームはシーズン終了後にSPALとのプレーオフで敗れて降格。 リベラリはリーグ戦10試合のみの采配にとどまり、5月25日にカルディナーレが刷新したクラブ経営陣とも対立した。
カマルダとコモットの将来は？ 代理人との面会
ミランが若手をセリエAデビューさせた直後 ――フォンセカ監督は2024年12月15日、クラブ創立125周年の記念日に開催されたジェノア戦でこの若手をサプライズ先発させたが、すぐにプリマヴェーラへ降格させた。さらに、そのシーズンで満了する契約延長交渉も難航し、事態を複雑にした。 交渉は決裂し、リベラリは移籍金ゼロでミランを去ることを選択した。将来の再売却益50％を受け取るという条件付きだった。彼はセリエBのカタンツァーロへ移籍した。旧ロッソネーラ経営陣がより有利な条件でトリノへ送り込もうとしたにもかかわらずである。
カタンザーロでは成長に適した環境と、若手育成に定評のあるアルベルト・アクイラーニ監督の下でプレー。昨年1月以降はアルファジョ・シセの負傷もありレギュラーに定着し、プレーオフ決勝でモンツァに敗れはしたものの、チームをセリエA昇格目前まで導いた。 30試合で4ゴール4アシストを記録し、チームを牽引した。
衝撃的な別れからほぼ1年。ミランは再び、クラブが生んだ若き才能に注目している。 クラブは数週間前に新体制となり、若手を重用する新監督の就任がリベラリに再チャンスを与える検討を後押しした。 カタンツァーロとの契約解除条項は600万ユーロだが、その半額で呼び戻せる点も後押ししている。この金額は、ここ数週間最も熱心だったコモがすでに支払いに同意していた額である。
ここ数日、アモリム（選手と電話やメッセージで交流）とカルディナレが動き出した。カルディナレは選手と代理人と既に話し合い、数時間以内に最終判断を左右するビデオ通話を行う見込みだ。これは結末の定まらない物語の、最新の一幕に過ぎない。 彼にとって重要なのは、各クラブが示す起用見通しと技術プロジェクトへの信頼、そして出場時間の保証だ。