ミラン、リベラリ移籍騒動の全貌：アバーテと共にプリマヴェーラで頭角を現し、フォンセカ監督の信頼を得たが、クラブと突如決裂。なぜ今、復帰が可能なのか。

ミランが若手をセリエAデビューさせた直後 ――フォンセカ監督は2024年12月15日、クラブ創立125周年の記念日に開催されたジェノア戦でこの若手をサプライズ先発させたが、すぐにプリマヴェーラへ降格させた。さらに、そのシーズンで満了する契約延長交渉も難航し、事態を複雑にした。 交渉は決裂し、リベラリは移籍金ゼロでミランを去ることを選択した。将来の再売却益50％を受け取るという条件付きだった。彼はセリエBのカタンツァーロへ移籍した。旧ロッソネーラ経営陣がより有利な条件でトリノへ送り込もうとしたにもかかわらずである。

カタンザーロでは成長に適した環境と、若手育成に定評のあるアルベルト・アクイラーニ監督の下でプレー。昨年1月以降はアルファジョ・シセの負傷もありレギュラーに定着し、プレーオフ決勝でモンツァに敗れはしたものの、チームをセリエA昇格目前まで導いた。 30試合で4ゴール4アシストを記録し、チームを牽引した。