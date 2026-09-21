ゴールを決めなくても、決めさせる。アモリムにとって、本当に重要なのはそこだ。ゴンサロ・ラモスの得点もいずれ生まれるだろう。というのも、選手本人がPSGでルイス・エンリケの下で身につけた勝者のメンタリティーでこの時期を過ごしているからだ。大事なのはチームであり、そのプレーぶりであり、哲学を築いていく過程に積極的に関わることだ。ポルトガル代表FWの頭の中に嫉妬はない。彼は2-0の場面で、ペナルティーエリア内での自分の動きを無視されていたにもかかわらず、モレイラを祝福していた。「それが普通だよ。ラモスは懸命に取り組んでいるし、ゴールはいずれついてくる。すでに得点も決めているし、アシストも記録している。何よりチームのために本当に多くを尽くしている。 今日は彼をより近くでサポートできたし、だからこそ彼はより良いプレーができた。つまり、両方の要素が組み合わさった結果だが、私はラモスにとても満足している」と、アモリムはSportTVで背番号9について語った。