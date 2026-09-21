ゴールを決めなくても、決めさせる。アモリムにとって、本当に重要なのはそこだ。ゴンサロ・ラモスの得点もいずれ生まれるだろう。というのも、選手本人がPSGでルイス・エンリケの下で身につけた勝者のメンタリティーでこの時期を過ごしているからだ。大事なのはチームであり、そのプレーぶりであり、哲学を築いていく過程に積極的に関わることだ。ポルトガル代表FWの頭の中に嫉妬はない。彼は2-0の場面で、ペナルティーエリア内での自分の動きを無視されていたにもかかわらず、モレイラを祝福していた。「それが普通だよ。ラモスは懸命に取り組んでいるし、ゴールはいずれついてくる。すでに得点も決めているし、アシストも記録している。何よりチームのために本当に多くを尽くしている。 今日は彼をより近くでサポートできたし、だからこそ彼はより良いプレーができた。つまり、両方の要素が組み合わさった結果だが、私はラモスにとても満足している」と、アモリムはSportTVで背番号9について語った。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、ラモスはいまだ無得点も、レッチェ戦では勝利に向けた働きが光った。3つの決定的なプレーで、アモリムには完璧な存在だ
勝利をもたらした3つのプレー
相手のレッチェが適切な打開策を持たず、アモリムを本当に苦しめるまでには至らなかったことを差し引いても、いくつか少なくとも興味深い戦術的修正を施していた。ビルドアップの第一局面での4バック化、そこでギラが守備のレジスタ役を任されたこと、さらに両ワイドが絶えず裏のスペースを突く動きまで。だが、ラモスの動きとプレーこそがミランに勝利をもたらした。ミランの1点目では、敵陣中央で自らにマークを引きつけることで、パブロビッチのビジョンあふれるアシストを受けるプリシッチをフリーにし、2点目ではワンツーをノールックアシストで締めくくって見せ場を演出。3点目でも、中盤でボールを奪い返したのは彼で、その後にモレイラの見事な個人技によるスピードあふれるプレーが続いた。
走行距離11.6km
ラモスは、ここまで第2節のヴェネツィア戦で挙げた1得点のみだが、非常によく動き、数多くのポストプレーをこなし、味方とも良好な連係を見せ、実に11.6キロを走破した。これは前節のラツィオ戦と比べても、実に約2キロも多い数字だ。 7000万ユーロに加えてボーナスが支払われ、主に多くのゴールを決める役割を期待されて獲得された選手にとって、4試合連続で得点がなく、さらに枠内シュートすらないというデータは、評価を大きく左右するものになる。一方で、その裏返しとして、高い技術力と大きな自己犠牲の精神を持つラモスが、チームの攻撃面の生産性を高めているのもまた事実だ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。