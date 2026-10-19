試合終盤に何が起きた？

「終盤は少し苦しんだと思う。でも、最も重要なのは勝ったことだ。ここでは勝てるチームを築きたい。勝てるチームも、勝つためには時に苦しむ必要がある。今日の良かった点は、苦しみながらも守り抜き、勝利を手にしたことだ」





走行距離は称賛される一方、ペナルティーエリア内での存在感についてはそれほどでもないが……

「チームとして、ペナルティーエリア内に入る選手を増やしている。ここ2試合でそれが見て取れたと思う。監督からも、もっとエリア内にとどまり、自分の持ち場を離れないように言われた。今日はエリア内にいる時間が長かった。少なくとも、そうしようと努めた。今後の試合では、僕やカマルダ、あるいは誰が出場するにせよ、攻撃エリアに入る選手を増やし、もっとペナルティーエリア内にいるようにしたい」