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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ミラン、ラモスが明かす「アモリムからもっとペナルティーエリア内にいるよう求められた」

ACミラン

ミランのFWゴンサロ・ラモスが、セリエA第7節のミラン対アタランタ戦後、記者会見に臨んだ。

ゴンサロ・ラモスは、セリエA第7節でミランがアタランタに3-2で勝利した試合後の記者会見 でも主役となった。


PKでは何が起きた？

1本目のPKでは足を止めてGKを見た。2本目はやり方を変えようと思った。僕が足を止めるのをGKが待つと思ったからだ。でも、GKはそうしなかった。彼には脱帽だ」

  • 記者会見での発言

    試合終盤に何が起きた？

    「終盤は少し苦しんだと思う。でも、最も重要なのは勝ったことだ。ここでは勝てるチームを築きたい。勝てるチームも、勝つためには時に苦しむ必要がある。今日の良かった点は、苦しみながらも守り抜き、勝利を手にしたことだ」


    走行距離は称賛される一方、ペナルティーエリア内での存在感についてはそれほどでもないが……

    「チームとして、ペナルティーエリア内に入る選手を増やしている。ここ2試合でそれが見て取れたと思う。監督からも、もっとエリア内にとどまり、自分の持ち場を離れないように言われた。今日はエリア内にいる時間が長かった。少なくとも、そうしようと努めた。今後の試合では、僕やカマルダ、あるいは誰が出場するにせよ、攻撃エリアに入る選手を増やし、もっとペナルティーエリア内にいるようにしたい」

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