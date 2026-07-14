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grafica pulisic usa milan 2026Getty Images

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ミラン、ラモスからプリシッチまで：代表選手の復帰スケジュール

ACミラン

スカイ・スポーツが、W杯に出場中のミラン選手たちの復帰日程を伝えている。

ルーベン・アモリム監督率いる新ミランは、2026/2027シーズンに向けてミラネッロでトレーニング中だ。負傷者や休暇中の選手、ワールドカップ出場選手がいるため、現在のメンバーは最終布陣ではない。 そこでアモリンは、コモットオッソラシセカマルダゲルニエ、コスティッチといった若手をピッチで試している

  • ミラネッロでの復帰プログラム

    スカイ・スポーツが、不在選手たちの復帰予定を発表した。休暇中、W杯出場中、負傷中の選手が含まれる。


    エストゥピナン：7月24日ミラネッロ
    ヒメネスプリシッチ（負傷
    ）：7月29日ミラネッロ ゴンサロ・ラモス、レアオ：7月29日パース
    デ・ウィンタージャシャリサエレマエカーズ：8月2日パース
    メイニャンラビオ：8月12日ミラネッロ

    マイニャンとラビオは今晩のスペイン戦に出場予定で、結果に関わらず決勝または3位決定戦に進むため、8月中旬の合流となる。

    ジメネスプリシッチはW杯で負傷したが、7月末にミラネッロで合流予定でツアーには参加せずリハビリに専念する。 その他の選手はオーストラリアへ向かう途中でチームに合流し、各地の親善試合に出場する。モドリッチは契約が切れているが、ミランと更新すれば7月末に合流する見込みだ。

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  • 親善試合のスケジュールと現在の招集メンバー


    セルティック対ミラン：7月25日（土）、セルティック・パーク（グラスゴー） ミラン対インテル：8月5日（水）、オプタス・スタジアム（パース
    チェルシー対ミラン：8月9日（日）、ゲロラ・ブン・カルノ・スタジアム（インドネシア）
    マンチェスター・ユナイテッド対ミラン：8月15日（土）、タルチンスキ・アリーナ（ヴロツワフ）



    GK：ブイエ、ピタレッラ、テラッチャーノ（P.）、トリアーニ
    DF： アテカメ、バルテサギ、ガッビア、ギラ、カラカ、オドグ、パブロヴィッチ、テラッチャーノ（F.）、トモリ
    MF：コモット、フォファナ、ロフタス＝チーク、ムサ、オッソラ、リッチ
    FW：カマルダ、チュクウェゼ、シセ（A.）、ゲルニエ、コスティッチ、ンクンク、ヤヒヤ・イドリッシ

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