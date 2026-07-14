スカイ・スポーツが、不在選手たちの復帰予定を発表した。休暇中、W杯出場中、負傷中の選手が含まれる。





エストゥピナン：7月24日ミラネッロ

ヒメネス、プリシッチ（負傷

）：7月29日ミラネッロ ゴンサロ・ラモス、レアオ：7月29日パース

デ・ウィンター、ジャシャリ、サエレマエカーズ：8月2日パース

メイニャン、ラビオ：8月12日ミラネッロ

マイニャンとラビオは今晩のスペイン戦に出場予定で、結果に関わらず決勝または3位決定戦に進むため、8月中旬の合流となる。

ジメネスとプリシッチはW杯で負傷したが、7月末にミラネッロで合流予定でツアーには参加せずリハビリに専念する。 その他の選手はオーストラリアへ向かう途中でチームに合流し、各地の親善試合に出場する。モドリッチは契約が切れているが、ミランと更新すれば7月末に合流する見込みだ。