ウディネーゼの敵地で勝利し、勝ち点を18に伸ばしたミランは、負傷者の状況に若干の不安を抱えながらも、水曜日の18時30分にサン・シーロでボローニャと、土曜日の夜20時45分にダービーでインテルと対戦する1週間を前向きに見据えている。今日から明日にかけて、ルベン・アモリムはミランのチームにいる多くの負傷者の状況を慎重に見極めなければならない。



