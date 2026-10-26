ウディネーゼの敵地で勝利し、勝ち点を18に伸ばしたミランは、負傷者の状況に若干の不安を抱えながらも、水曜日の18時30分にサン・シーロでボローニャと、土曜日の夜20時45分にダービーでインテルと対戦する1週間を前向きに見据えている。今日から明日にかけて、ルベン・アモリムはミランのチームにいる多くの負傷者の状況を慎重に見極めなければならない。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、ラビオ、ヒラ、モレイラのボローニャ戦までの回復は困難。ダービーでの復帰を目指す
情報を得たMilannews.itによると、アモリム監督がマリオ・ヒラ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラを復帰させるのは難しく、ホームで迎える相手との一戦には間に合わない見通しだ。このため、土曜日のインテルとのダービーで3人を起用できるよう調整が進められている。
ロフタス＝チーク
状態に関する新たな情報が入ったのはルベン・ロフタス＝チーク。昨日のウディネーゼ対ミラン戦で、ルベン・ロフタス＝チークは左太ももの内側にある屈筋の一つを損傷した。2週間後に再検査が予定されている。
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