Milannews.itが得た情報によると、アモリムがマリオ・ヒラ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラを相手チームとのホーム戦までに復帰させるのは難しく、土曜日のインテルとのダービーで3人を起用できるよう調整が進められている。





一方、ルベン・ロフタス＝チークについては現時点で新たな情報はないと、Milannews.itが伝えている。ロフタス＝チークは昨夜、ウディネで相手選手との接触後に負傷した。