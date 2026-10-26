あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ミラン、ラビオ、ヒラ、モレイラのボローニャ戦での復帰は厳しく、ダービーを目指す

ACミラン
アドリアン・ラビオ
マリオ・ヒラ
ディエゴ・モレイラ

一方、ルーベン・ロフタス＝チークについては今のところ新たな情報はない。

ウディネーゼの本拠地で勝利を収め、勝ち点を18に伸ばしたミランは、今週を自信を持って迎える一方、負傷者の状況には若干の懸念も抱えている。水曜日の18時30分にはサン・シーロでボローニャと対戦し、土曜日の夜20時45分にはインテルとのダービーに臨む。今日から明日にかけて、ルベン・アモリムはミランのチームにいる多くの負傷者の状態を慎重に見極めなければならない。


  • Milannews.itが得た情報によると、アモリムがマリオ・ヒラ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラを相手チームとのホーム戦までに復帰させるのは難しく、土曜日のインテルとのダービーで3人を起用できるよう調整が進められている。


    一方、ルベン・ロフタス＝チークについては現時点で新たな情報はないと、Milannews.itが伝えている。ロフタス＝チークは昨夜、ウディネで相手選手との接触後に負傷した。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
次の試合
MIL

MIL

セリエ A

2026年10月28日

BOL

BOL