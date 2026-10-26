ウディネーゼの本拠地で勝利を収め、勝ち点を18に伸ばしたミランは、今週を自信を持って迎える一方、負傷者の状況には若干の懸念も抱えている。水曜日の18時30分にはサン・シーロでボローニャと対戦し、土曜日の夜20時45分にはインテルとのダービーに臨む。今日から明日にかけて、ルベン・アモリムはミランのチームにいる多くの負傷者の状態を慎重に見極めなければならない。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、ラビオ、ヒラ、モレイラのボローニャ戦での復帰は厳しく、ダービーを目指す
Milannews.itが得た情報によると、アモリムがマリオ・ヒラ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラを相手チームとのホーム戦までに復帰させるのは難しく、土曜日のインテルとのダービーで3人を起用できるよう調整が進められている。
一方、ルベン・ロフタス＝チークについては現時点で新たな情報はないと、Milannews.itが伝えている。ロフタス＝チークは昨夜、ウディネで相手選手との接触後に負傷した。
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