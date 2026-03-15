「今シーズンのリーグ戦全体を通してよりも、前半だけでより多くのカウンターを許してしまった」。試合後のDAZNのインタビューでアッレグリ監督がこう語った言葉は、ミランがラツィオに敗れた試合の状況を如実に物語っている。 この敗北は、ロッソネリに実力と、ラビオだけがこのチームにもたらすことのできるバランスが欠けていた前半の結果である。デレ・バシルとテイラーの働きに助けられたザッカニーとイサクセンは、モドリッチを除く中盤のフィルターが機能せず苦戦していた守備ラインを、切り刻むように突破した。

ピッチに立っている時、ミランは全く別のチームになる。今シーズンの数字がそれを明確かつ正確に物語っている。フランス人選手が先発出場した試合では、ミランは平均獲得しており、彼らが真のスクデット争いの有力候補であることを示している。 むしろ、インテルがアタランタ戦でホームでつまずいたにもかかわらず、その差はさらに顕著になった。一方、ラビオがいないと、平均はへと急落する。この大幅な低下は、元ユヴェントスの選手がチームにとってどれほど決定的な存在であったかを示している。