「今シーズンのリーグ戦全体を通してよりも、前半だけでより多くのカウンターを許してしまった」。試合後のDAZNのインタビューでアッレグリ監督がこう語った言葉は、ミランがラツィオに敗れた試合の状況を如実に物語っている。 この敗北は、ロッソネリに実力と、ラビオだけがこのチームにもたらすことのできるバランスが欠けていた前半の結果である。デレ・バシルとテイラーの働きに助けられたザッカニーとイサクセンは、モドリッチを除く中盤のフィルターが機能せず苦戦していた守備ラインを、切り刻むように突破した。アドリアンがピッチに立っている時、ミランは全く別のチームになる。今シーズンの数字がそれを明確かつ正確に物語っている。フランス人選手が先発出場した試合では、ミランは1試合平均2.35ポイントを獲得しており、彼らが真のスクデット争いの有力候補であることを示している。 むしろ、インテルがアタランタ戦でホームでつまずいたにもかかわらず、その差はさらに顕著になった。一方、ラビオがいないと、平均は1試合あたり1.62ポイントへと急落する。この大幅な低下は、元ユヴェントスの選手がチームにとってどれほど決定的な存在であったかを示している。
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ミラン、ラビオ不在は痛手：アッレグリ監督はフランス人選手の欠場に対する解決策を見出せず、レアオとプリシッチも欠くことになった
戦術的な選択肢が欠けているラビオの欠場により、マッシミリアーノ・アッレグリ監督はラツィオ戦で彼の代役を誰にするか、長い間頭を悩ませることになった。当初はサミュエレ・リッチが最有力視されていたが、その後、監督はジャシャリに白羽の矢を立てた。しかし、ジャシャリは試合の流れに馴染めず、中途半端なプレーに終始した。 元マルセイユの選手がピッチに立てない場合の「プランB」が存在しないことこそが、来シーズンを見据えてもクラブと監督が解決すべき最重要課題の一つである。リッチはラビオとは異なる特徴を持ち、技術面でも性格面でも成長が必要だが、ジャシャリは戦術的な不適合者だ。おそらく技術面でも同様だろう。 ラビオはラツィオ戦の前に8試合を欠場していた。移籍前の2試合（クレモネーゼ戦、レッチェ戦）、負傷による4試合（フィオレンティーナ戦、ピサ戦、アタランタ戦、パルマ戦）、そして出場停止による1試合（コモ戦）だ。これらの試合でミランは4引き分けとクレモネーゼ戦での1敗にとどまり、スクデットを目指す上で彼の存在がいかに決定的であるかが改めて示された。
ラビオが出場した試合では、ミランは20試合中14勝を挙げ、敗戦はわずか1回（ホームでのパルマ戦）にとどまった。さらに、このフランス人MFはアウェイで4ゴールを記録（うちコモ戦での決勝となる2ゴール）し、4アシストを記録するなど、ロッソネリの攻撃の要であることを証明している。
解決すべき2つの課題：プリシッチとレアオ
チームの姿勢や反応の面では非の打ち所のないシーズンを送っていたが、オリンピコでの夜、そこに最初の亀裂が入った。結果に明らかに苛立ちを隠せないレアオは、交代を激しく不満に思い、アッレグリと激しく言い争い始めた。しかし、その苛立ちを超えて、このポルトガル人選手の抗議の言葉には、3トップへの移行に伴い、本来のポジションに戻るためにピッチに残りたいという明確な要求が込められていた。 これは、ヒメネスの離脱直後にアッレグリが彼に任せたセンターフォワードの役割からの、ある種の解放と見なすことができる。現在と将来に向けて深く考察すべき明確なシグナルだ。なぜなら、ロッソネロの背番号10がリーグ戦で十分な得点を挙げている（9得点）ことは事実だが、彼がその役割に馴染めておらず、別のポジションを望んでいることもまた事実だからである。
その裏側にあるのが、ますます期待外れで苦戦を強いられているプリシッチだ。 ここでも、得点不振の背景には、身体的な問題に加え、戦術的な課題が潜んでいる。元チェルシーの彼は、レアオよりもフルクルグのような攻撃の軸となる選手を軸にプレーする必要があるのだ。極めて簡潔に言えば、今日のラビオ、そして彼の不在は、チームの他の2人の技術的リーダーに最も大きな影響を与えている。
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