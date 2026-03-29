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AC Milan v US Lecce - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

翻訳者：

ミラン、ラビオはフランス代表の練習に参加しなかった。デシャン監督：「膝を打った」

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ミランのMF、代表チームの練習中にトラブルが発生

フランス代表は、今夜21時からメリーランド州ランドーバーで行われるコロンビアとの親善試合に、アドリアン・ラビオを起用できない見通しだ。


ミランに所属するこのフランス人MFは、デシャン監督自身も認めている通り、練習中に膝を強打しており、さらなる悪化を防ぐため休養することになった。


  • デシャン監督の言葉

    フランス代表のディディエ・デシャン監督は記者会見で、アドリアン・ラビオが膝を打ったため、本日の最終調整に参加しなかったことを明らかにした。

    「デジレ・ドゥエは肋骨に違和感を感じていましたが、本日診察を受けたところ、問題はありませんでした。彼は練習に参加します。ラビオは、膝を打ったため、予防措置として練習には参加しません」。

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  • 10月にふくらはぎのトレーニングを休止

    予防的な休養ではあるが、今シーズンすでに一度起きた出来事を思い起こさせる。


    実際、10月の代表戦中断期間中、ラビオはトレーニング中にふくらはぎを打撲したため、フランス代表スタッフから「予防措置として」出場を控えるよう指示されたしかし、ミラネッロに戻った後彼はまさにそのふくらはぎの筋肉の問題によりプレーを中断せざるを得なくなり、約1ヶ月間離脱して5試合を欠場することになった。


    次節のリーグ戦で行われるナポリとの重要な一戦を控え、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、今回ラビオがこの問題からすぐに回復することを願っている。



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