ミラン、ラビオはフランス代表の練習に参加しなかった。デシャン監督：「膝を打った」

フランス代表は、今夜21時からメリーランド州ランドーバーで行われるコロンビアとの親善試合に、アドリアン・ラビオを起用できない見通しだ。
ミランに所属するこのフランス人MFは、デシャン監督自身も認めている通り、練習中に膝を強打しており、さらなる悪化を防ぐため休養することになった。
フランス代表は、今夜21時からメリーランド州ランドーバーで行われるコロンビアとの親善試合に、アドリアン・ラビオを起用できない見通しだ。
ミランに所属するこのフランス人MFは、デシャン監督自身も認めている通り、練習中に膝を強打しており、さらなる悪化を防ぐため休養することになった。
フランス代表のディディエ・デシャン監督は記者会見で、アドリアン・ラビオが膝を打ったため、本日の最終調整に参加しなかったことを明らかにした。
「デジレ・ドゥエは肋骨に違和感を感じていましたが、本日診察を受けたところ、問題はありませんでした。彼は練習に参加します。ラビオは、膝を打ったため、予防措置として練習には参加しません」。
予防的な休養ではあるが、今シーズンすでに一度起きた出来事を思い起こさせる。
実際、10月の代表戦中断期間中、ラビオはトレーニング中にふくらはぎを打撲したため、フランス代表スタッフから「予防措置として」出場を控えるよう指示された。しかし、ミラネッロに戻った後、彼はまさにそのふくらはぎの筋肉の問題によりプレーを中断せざるを得なくなり、約1ヶ月間離脱して5試合を欠場することになった。
次節のリーグ戦で行われるナポリとの重要な一戦を控え、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、今回ラビオがこの問題からすぐに回復することを願っている。