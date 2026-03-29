ミラン、ラビオはフランス代表の練習に参加しなかった。デシャン監督：「膝を打った」

予防的な休養ではあるが、今シーズンすでに一度起きた出来事を思い起こさせる。





実際、10月の代表戦中断期間中、ラビオはトレーニング中にふくらはぎを打撲したため、フランス代表スタッフから「予防措置として」出場を控えるよう指示された。しかし、ミラネッロに戻った後、彼はまさにそのふくらはぎの筋肉の問題によりプレーを中断せざるを得なくなり、約1ヶ月間離脱して5試合を欠場することになった。





次節のリーグ戦で行われるナポリとの重要な一戦を控え、マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、今回ラビオがこの問題からすぐに回復することを願っている。