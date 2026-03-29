ミラン、ラビオの膝の怪我について何が報じられているか

ミランのチーム全体およびファン界隈を不安に陥れているニュースがある。本日、アドリアン・ラビオは、フランス代表として参加している合宿において、チームメイトたちとの通常のトレーニングセッションに参加しなかった。膝を強打したため、現地時間21時にメリーランド州で行われるコロンビアとの親善試合に出場できなくなったためだ。
このフランス人MFは、膝への打撲を受けて休養を続け、その後ミラノに戻り、自身の正確な状態を把握することになる。
ミランのチーム全体およびファン界隈を不安に陥れているニュースがある。本日、アドリアン・ラビオは、フランス代表として参加している合宿において、チームメイトたちとの通常のトレーニングセッションに参加しなかった。膝を強打したため、現地時間21時にメリーランド州で行われるコロンビアとの親善試合に出場できなくなったためだ。
このフランス人MFは、膝への打撲を受けて休養を続け、その後ミラノに戻り、自身の正確な状態を把握することになる。
フランス代表のディディエ・デシャン監督は記者会見で、元ユヴェントスMFで現在ACミランの背番号12を背負う選手を休養させた理由について次のように説明した。「ラビオは、膝を打撲したため、予防措置として練習に参加していない」。
したがって、このフランス人選手は最終調整を行わず、親善試合への出場も取りやめとなった。
前述の通り、このフランス人選手の個別トレーニングに関するニュースは、ロッソネロ（ミラン）の周辺に不安感をもたらした。しかし、MilanNewsの同僚からの情報や、ヴィア・アルド・ロッシにあるクラブに近い筋からの情報によると、ミランはラビオの膝の打撲について懸念していないという。
フランス代表で単独トレーニングを行うという判断は、あくまで予防措置として下されたものであり、ミランは彼の状況やコンディションについて十分に把握しているものの、現在はミラノへの復帰を待つ方針だ。ナポリとの大一番に向けた準備として、水曜日の午後にミラネッロでアッレグリ監督指揮下の初トレーニングセッションが行われる予定である。