ミラン、ラビオの膝の怪我について何が報じられているか

ミランのチーム全体およびファン界隈を不安に陥れているニュースがある。本日、アドリアン・ラビオは、フランス代表として参加している合宿において、チームメイトたちとの通常のトレーニングセッションに参加しなかった。膝を強打したため、現地時間21時にメリーランド州で行われるコロンビアとの親善試合に出場できなくなったためだ。

このフランス人MFは、膝への打撲を受けて休養を続け、その後ミラノに戻り、自身の正確な状態を把握することになる。