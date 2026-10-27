日曜日に敵地でウディネーゼに勝利したミランは、早くも次のリーグ戦に目を向けなければならない。水曜日の18時30分からサン・シーロでボローニャと対戦する。注目は負傷者の状況だ。ここ数日で離脱したのはマリオ・ヒラ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラ
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
ミラン、ラビオがボローニャ戦を欠場。アモリムも気をもむ中、ダービーについて伝わっていることは
ラビオ、ボローニャ戦を欠場
本誌が得た情報によると、ラビオはボローニャ戦の招集メンバーに入らない。ふくらはぎの問題がかなり厄介で、ACミランのメディカルスタッフは再発を避けるため慎重な対応を求めている。ヒラが復帰する可能性はやや高い一方、モレイラについては明日になってから判断が下される。パッラディーノ監督率いるチームとの一戦では、中盤にヤシャリとムサが入り、モドリッチは少なくとも試合開始時は休養する。
ダービーを前に不安
ミランの目標は明確だ。土曜日に行われる、キヴ監督率いる絶好調のインテルとのダービーにラビオを起用できるようにすることだ。現時点では、フランス人選手のダービー出場も極めて危ぶまれており、状態は日々見極められる。アモリム監督は、今季序盤で最も重要な一戦にラビオを起用できるよう祈っている。
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