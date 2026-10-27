本誌が得た情報によると、ラビオはボローニャ戦の招集メンバーに入らない。ふくらはぎの問題がかなり厄介で、ACミランのメディカルスタッフは再発を避けるため慎重な対応を求めている。ヒラが復帰する可能性はやや高い一方、モレイラについては明日になってから判断が下される。パッラディーノ監督率いるチームとの一戦では、中盤にヤシャリとムサが入り、モドリッチは少なくとも試合開始時は休養する。