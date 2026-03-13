ミラン、ラツィオ戦でラビオの代役は誰？ アッレグリ監督の選択肢

ダービーでの警告が痛手となった。

ミランが1-0（前半にエストゥピナンが得点）で勝利したインテルとのダービー戦、今季リーグ第28節の試合で、アドリアン・ラビオは80分、ダムフリーズに対するファウルで主審ドヴェリからイエローカードを受けた。

これにより、このフランス人MFは、日曜日の夜20時45分にスタディオ・オリンピコで行われるラツィオとの次節セリエAの試合を欠場することになる。