ミラン、ラツィオ戦でラビオの代役は誰？ アッレグリ監督の選択肢

オリンピコでの重要な一戦を控え、ロッソネロの監督が検討している戦術の選択肢。

ダービーでの警告が痛手となった。

ミランが1-0（前半にエストゥピナンが得点）で勝利したインテルとのダービー戦、今季リーグ第28節の試合で、アドリアン・ラビオは80分、ダムフリーズに対するファウルで主審ドヴェリからイエローカードを受けた。

これにより、このフランス人MFは、日曜日の夜20時45分にスタディオ・オリンピコで行われるラツィオとの次節セリエAの試合を欠場することになる。

  • 痛手となる欠場

    マッシミリアーノ・アッレグリ監督の戦術において、元ユヴェントス所属の彼が絶対的な中心的存在であることを考えれば、ロッソネーラにとって大きな戦力ダウンとなるだろう。

    さらに、ミランの戦術においてこのフランス人選手が占める比重に加え、見過ごせない要素がある。ラビオ不在の6試合で、アルド・ロッシ通りのチームはわずか2勝にとどまり、3引き分けと1敗を喫しているのだ。

    平均勝ち点は1.5で、ラビオがピッチに立っている際の2.55という数字に比べ、明らかに低い数値となっている。

  • 誰が彼の代わりにプレーするのか

    これらが統計データだが、次はピッチ上の展開と、ラツィオ戦に向けたアッレグリ監督の采配に注目しよう。ラビオの代わりに誰が起用されるのか？

    ルカ・モドリッチと、エストゥピナンへのアシストで決定的な役割を果たしたユスフ・フォファナが、ラツィオ戦で先発出場することが確実視されていることを踏まえると、すでにロフタス＝チークを欠いている中盤の布陣を誰が埋めるのかが注目される。あらゆる兆候は、ジャシャリリッチのどちらかが起用されることを示唆している。

    現状では、元トリノの選手が先発の座を有利に占めているが、スイス人MFはピッチに戻り、数ヶ月にわたり長期離脱を余儀なくされたこのシーズンにおいて、自身の潜在能力と才能を存分に発揮しようと意欲を燃やしている。

