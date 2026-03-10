ミラン、ラツィオ戦でラビオの代わりに誰がプレーするのか？アレグリ監督の全選択肢

ダービーでの警告が痛手となった。
ミランが1-0で勝利した（前半にエストゥピナンが得点）インテルとのダービー戦において、アドリアン・ラビオは、第28節の試合の80分に、ダンフリーズに対するファウル行為で、主審のドヴェリからイエローカードを受けた。
これにより、フランス人MFは、日曜日の夜20時45分にオリンピコ・スタジアムで行われる、ラツィオとの次のセリエAの試合を欠場することになった。
元ユヴェントス選手がマッシミリアーノ・アッレグリ監督の戦術において絶対的な中心的存在であることを考えると、ロッソネリにとって大きな損失となるだろう。さらに、ミランの戦術におけるこのフランス人選手の重要性に加え、軽視できない要素がある。ラビオが欠場した6試合で、アルド・ロッシ通りを本拠地とするチームはわずか2勝しか挙げられず、3引き分け1敗という結果に終わっている。
平均得点は1.5ポイントで、ラビオットがピッチに立つミランの平均得点2.55ポイントよりも明らかに低い。
これが統計ですが、次はピッチ上の状況と、ラツィオ戦に向けたアッレグリ監督の選択肢について考えてみましょう。ラビオの代わりに誰がプレーするのでしょうか？
ルカ・モドリッチと、エストゥピナンへの決定的なアシストを記録したユスフ・フォファナが、ラツィオ戦で1分から出場することを考慮すると、ロフタス＝チークも欠場する中盤を誰が補うのかが注目される。あらゆる兆候は、ジャシャリとリッチのいずれかであることを示唆している。
現状では、元トリノの選手が先発出場の座を優位につけているが、スイス人MFはピッチに戻り、数ヶ月にわたる長期離脱の影響を受けた今シーズン、自身の潜在能力と才能を存分に発揮しようと意欲を見せている。