ミラン、ラツィオ戦でラビオの代わりに誰がプレーするのか？アレグリ監督の全選択肢

ダービーでの警告が痛手となった。

ミランが1-0で勝利した（前半にエストゥピナンが得点）インテルとのダービー戦において、アドリアン・ラビオは、第28節の試合の80分に、ダンフリーズに対するファウル行為で、主審のドヴェリからイエローカードを受けた。

これにより、フランス人MFは、日曜日の夜20時45分にオリンピコ・スタジアムで行われる、ラツィオとの次のセリエAの試合を欠場することになった。