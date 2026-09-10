ミラン、ラツィオ戦でアモリムが再び布陣変更へ：主な新要素はこれだ

ミランは、土曜18時からオリンピコで行われるラツィオ戦に向けて、細部まで準備を進めている。ガットゥーゾとその選手たちは、開幕から3試合で3勝という、最も楽観的な期待をも上回る驚きのシーズン序盤を演じている。勝ち点3を手にするには、アリアンツ・スタジアムでの前節よりも、さらに優れた完成度の高いパフォーマンスが必要となるだろう。場合によっては異なる顔ぶれで臨む可能性もある。だからこそ、アモリムは複数の先発変更を検討している。