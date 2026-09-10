ミランは、土曜18時からオリンピコで行われるラツィオ戦に向けて、細部まで準備を進めている。ガットゥーゾとその選手たちは、開幕から3試合で3勝という、最も楽観的な期待をも上回る驚きのシーズン序盤を演じている。勝ち点3を手にするには、アリアンツ・スタジアムでの前節よりも、さらに優れた完成度の高いパフォーマンスが必要となるだろう。場合によっては異なる顔ぶれで臨む可能性もある。だからこそ、アモリムは複数の先発変更を検討している。
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ミラン、ラツィオ戦でアモリムが再び布陣変更へ：主な新要素はこれだ
チュクウェゼが先発復帰
先週日曜の試合からの最初の変更は、ディエゴ・モレイラとサミュエル・チュクウェゼの入れ替えになる。ナイジェリア代表のウインガーは、ベルギー人のチームメートより戦術理解の面で一歩先を行っており、さらにコンディション面でもより良い状態にある。中盤ではムサの起用が確認されており、ラビオは本来の中盤の役割に戻って先発11人に入る見込みだ。
シセがトップ下へ
今もっとも注目を集めるアルファディオ・シセが、ゴンサロ・ラモスの後ろに位置するトップ下で、当然の形で先発復帰する。彼の脇ではラビオとロフタス＝チークがポジションを争っている。守備陣では、ガッビアの復帰にもかかわらず、ヒラ＝デ・ウィンテル、そしてパブロビッチで構成される3枚の継続起用が濃厚となっている。
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