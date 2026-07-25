資金を確保すること。ゴンサロ・ラモスとマリオ・ヒラを獲得する総額約1億ユーロのダブル補強を終えたミランにとって、それは一種の絶対命令となっている。ミランのテクニカルプロジェクトに含まれていない選手の中には、間違いなくサンティアゴ・ヒメネスがいる。ヒメネスはメキシコ代表でのワールドカップの激闘を終えて現在は休暇中だが、イングランドとの準々決勝で負った右足首の第2度ねんざ（昨年12月に手術を受けたのと同じ足首）からの回復にも取り組んでいる。
翻訳者：
ミラン、ラツィオとのサンティアゴ・ヒメネス獲得話が加熱：実現の可能性がある取引の金額とマリオ・ヒラ要因、知っておくべきすべて
ラツィオがいる
フェイエノールトの元センターフォワードには、ここ数週間、ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるラツィオが関心を寄せている。ラツィオは前線を完成させる9番タイプの獲得を目指しており、現時点でその役割を担えるのはブライエ・ディアとペタル・ラトコフのみだ。クラブは第一候補として、レバンテに所属する2005年生まれのFWカルロス・エスピをリストアップしていた。しかし、リーガで25試合11ゴールを記録したシーズンを終えた同選手は、2028年6月に満了する契約に盛り込まれた契約解除条項の2500万ユーロを下回らない評価額が付けられており、プレミアリーグからも関心が寄せられている。このため、クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオは代替案にも取り組んでおり、その一人がサンティアゴ・ヒメネスだ。
ミランにかかる費用はどれくらいか
2025年5月9日以降セリエAでゴールから遠ざかり、ミランでは2025年9月23日のコッパ・イタリア、レッチェ戦以来得点がない2001年生まれのアルゼンチン系選手は、2025年2月に3000万ユーロ（ボーナス別）で獲得され、2029年6月までの契約にサインした。償却額と税込み年俸を合わせた年間の帳簿上コストは1130万ユーロと見積もられており、6月30日に終了した前会計年度の見通しに基づけば、ミランがキャピタルロスを出さずに済むために必要な最低売却額は約2000万ユーロとなる。 もっとも、この金額は、ラツィオの補強市場における困難に配慮した条件、すなわち条件付き買い取り義務付きレンタルという形をミランが受け入れれば、さらに下がることになる。
ラツィオの条件
夏の初め、ローマのクラブは実際にFIGCから収支均衡の範囲内で動く許可を得ており、これはサンティアゴ・ヒメネスを獲得するための枠を空けるには、とりわけ給与面で（メキシコ人FWはシーズン当たり総額460万ユーロを受け取っている）、理想的な条件を整える必要があることを意味する。 現時点でミランがロティートの要求にさらに歩み寄り、例えば給与支払いの一部を負担する可能性を見込むのは難しい。ただ一方で、最近マリオ・ヒラをラツィオからミランへ移籍させた取引によって、ここ数シーズンと比べて両クラブの関係が明らかに改善されたのも事実だ。
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