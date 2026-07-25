フェイエノールトの元センターフォワードには、ここ数週間、ジェンナーロ・ガットゥーゾ率いるラツィオが関心を寄せている。ラツィオは前線を完成させる9番タイプの獲得を目指しており、現時点でその役割を担えるのはブライエ・ディアとペタル・ラトコフのみだ。クラブは第一候補として、レバンテに所属する2005年生まれのFWカルロス・エスピをリストアップしていた。しかし、リーガで25試合11ゴールを記録したシーズンを終えた同選手は、2028年6月に満了する契約に盛り込まれた契約解除条項の2500万ユーロを下回らない評価額が付けられており、プレミアリーグからも関心が寄せられている。このため、クラウディオ・ロティート会長率いるラツィオは代替案にも取り組んでおり、その一人がサンティアゴ・ヒメネスだ。