しかし、もしそうならなかったら？

選手本人がカタルーニャに残り、ラ・リーガのクラブでプレーを続けたいという意向であることは承知しているが、もしラッシュフォードの完全移籍が最終的に決まらなかった場合、彼の獲得競争に参入する準備ができている少なくとも2つの超大物クラブが控えている。

CaughtOffsideの報道によると、ラッシュフォードを取り巻く状況を注視しているのはミランとパリ・サンジェルマンだ。過去にも、ミランとパリ・サンジェルマンの両クラブはこの選手に関心を示しており、もしこの英国人攻撃的ウイングがプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに復帰することになれば、今夏再び獲得競争に名乗りを上げる可能性がある。