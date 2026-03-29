マーカス・ラッシュフォードの将来は依然として不透明だ。このイングランド人攻撃的ウイングは、シーズン終盤にかけて全力を尽くし、バルセロナからのオファーを勝ち取らなければならない。その点において、ラフィーニャの負傷 （『ムンド・デポルティーボ』紙がバルサ関係者の話として報じたところによると、右太もものハムストリングの負傷により今後5週間の離脱を余儀なくされる）は、元マンチェスター・ユナイテッドの選手にとって、カタルーニャのクラブに対し、マンチェスター・ユナイテッドへのレンタル移籍に伴う買い取りオプション（3000万ユーロ）を行使するよう決定的に説得する、極めて稀な好機をもたらす可能性がある。
Getty
翻訳者：
ミラン、ラッシュフォードが再び注目を集める：スペインとイングランドからの情報、今後の動向は？
バルセロナは彼を完全移籍で獲得するのか？
『ムンド・デポルティーボ』紙は、バルセロナがオプションを行使してこのイングランド人選手を獲得することになった場合、ラッシュフォードの代理人とバルセロナ側が、将来の契約条件についてすでに合意に達していると報じている。
しかし、最終的な決定は今シーズンの終了を待って行われることになり、かつ、バルセロナがファイナンシャル・フェアプレーの厳しい基準を満たすことができた場合に限られる。
ミランとPSGが移籍市場に参入
しかし、もしそうならなかったら？
選手本人がカタルーニャに残り、ラ・リーガのクラブでプレーを続けたいという意向であることは承知しているが、もしラッシュフォードの完全移籍が最終的に決まらなかった場合、彼の獲得競争に参入する準備ができている少なくとも2つの超大物クラブが控えている。
CaughtOffsideの報道によると、ラッシュフォードを取り巻く状況を注視しているのはミランとパリ・サンジェルマンだ。過去にも、ミランとパリ・サンジェルマンの両クラブはこの選手に関心を示しており、もしこの英国人攻撃的ウイングがプレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドに復帰することになれば、今夏再び獲得競争に名乗りを上げる可能性がある。