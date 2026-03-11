ミラン、ユヴェントス、ナポリがニコラス・ジャクソンに注目：バイエルンは買い取りせず、チェルシーは再び市場に出す見込み

来夏のイタリア、そして何よりもヨーロッパのトップクラブでは、フォワード市場が注目されるだろう。多くの才能ある選手たちが移籍し、ユニフォームを変えることになるが、その中には再びニコラス・ジャクソンも名を連ねる。
ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットの報道によると、このセネガル人ストライカーはバイエルン・ミュンヘンを離れ、チェルシーに復帰するものの、同クラブは再び彼を市場に出す予定だ。そしてセリエAでは、すでに3クラブが最有力候補として、彼を獲得するために列をなすことになるだろう。
ニコラス・ジャクソンはバイエルン・ミュンヘンに残留しない。ヴィンセント・コンパニー監督の下で24試合に出場し、7得点3アシストを記録し、夏のローン移籍に1600万ユーロを費やしたにもかかわらず、バイエルンは6500万ユーロと設定されていた買い取りオプションを行使しないことをすでに決定している。
ジャクソンはチェルシーに戻るが、ロンドンでは再び一時的な滞在となる。ブルーズは彼を即座に市場に出すからだ。どのような条件が求められるか（当然ながら完全移籍が優先される）、そして2033年6月30日まで契約が残っているにもかかわらず、750万ユーロを超える年俸のうち、選手がどれだけの減額を受け入れるかを見極める必要がある。
イタリアでは非常に人気が高く、イタリアのクラブが彼の獲得を試みるのは今回が初めてではない。ミランは何度も獲得を検討しており、昨夏にはコロ・ムアニとの間で緊張が生じた際、またバイエルンと契約する前にユヴェントスも獲得を検討した。ナポリも何度も評価を行っており、これらのクラブはいずれも現在もなおこの選手に関心を寄せている。
ニコラス・ジャクソンはイタリア行きを拒否しないだろう。これを最近、ファブリツィオ・ロマーノへのインタビューで確認したのは、彼の代理人アリ・バラットであり、イタリアが彼のクライアントにとって望ましい行き先であることを改めて強調した。もちろん、それは彼の夏次第だが、数字がイタリアのクラブが争奪戦に加わるかどうかを物語るだろう。