ミラン、ユヴェントス、ナポリがニコラス・ジャクソンに注目：バイエルンは買い取りせず、チェルシーは再び市場に出す見込み

来夏のイタリア、そして何よりもヨーロッパのトップクラブでは、フォワード市場が注目されるだろう。多くの才能ある選手たちが移籍し、ユニフォームを変えることになるが、その中には再びニコラス・ジャクソンも名を連ねる。

ファブリツィオ・ロマーノとマッテオ・モレットの報道によると、このセネガル人ストライカーはバイエルン・ミュンヘンを離れ、チェルシーに復帰するものの、同クラブは再び彼を市場に出す予定だ。そしてセリエAでは、すでに3クラブが最有力候補として、彼を獲得するために列をなすことになるだろう。