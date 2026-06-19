コモットは2008年生まれ。ペルージャ、インテル、フィオレンティーナ、ミランで育った。ポイントガードだが、攻撃的ミッドフィールダーやウイングでもプレー。フィジカルと技術を兼ね備え、ダイナミックな動きが特徴だ。 アッレグリ監督は彼の性格を高く評価し、ロッソネロでの成功を予見していた。現在、スペツィアへのレンタル移籍でセリエC降格にもかかわらず好パフォーマンスを示したコモットを戦力として残すかは、アモリム監督の判断に委ねられている。