コモットは2008年生まれ。ペルージャ、インテル、フィオレンティーナ、ミランで育った。ポイントガードだが、攻撃的ミッドフィールダーやウイングでもプレー。フィジカルと技術を兼ね備え、ダイナミックな動きが特徴だ。 アッレグリ監督は彼の性格を高く評価し、ロッソネロでの成功を予見していた。現在、スペツィアへのレンタル移籍でセリエC降格にもかかわらず好パフォーマンスを示したコモットを戦力として残すかは、アモリム監督の判断に委ねられている。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、ユヴェントスがコモット獲得に動く：ロッソネロ側の反応
ユヴェントスのオファー
コモットはイタリアサッカー界で注目される若手だ。当編集部が入手した情報によると、ユヴェントスは以前から「父の跡を継ぐ選手」（父ジャンルーカはフィオレンティーナやトリノで長くセリエAで活躍）の動向を追っていた。 数日前、ユヴェントスは約1000万ユーロを提示して獲得を打診したが、ミランは将来性を評価し放出を拒否した。
将来に向けた2つのシナリオ
コモットにはユヴェントスだけでなく、サッスオーロとボローニャも最近数か月以内に問い合わせている。ミランは所有権を維持する方針で、来季レンタル移籍させるか、アモリム新体制で起用するか検討中だ。