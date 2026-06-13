ミラン監督候補に急浮上したマティアス・ヤイスレ。38歳ながら、アル・アハリでACLを2度制し、レッドブル・ザルツブルクでは攻撃的な現代サッカーで注目された。そのスタイルはヘッドハンターやカルディナーレ、イブラヒモビッチも魅了している。 数回のZoom会議を経て、ミラン経営陣は昨日ロンドンでヤイスレと直接会談した。
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ミラン、ヤイスルは巨額年俸を辞退する意向。問題は契約条項。アモリムにも注目。
大規模な放棄
相性の問題だ。イブラヒモビッチとラングニックは合わなかったが、ヤイスルとは最初から気が合った。レッドバードのシニアアドバイザーも、1988年生まれの彼の構想を評価した。ヤイスルはミランを指揮するチャンスを得るため、1100万ユーロの年俸大部分を放棄する意向だ。
条項の要点
ジャイスルとミランの最大の障害は、サウジアラビアのクラブとの600万ユーロの契約解除条項だ。カルディナーレ会長は、この金額を支払うことに消極的だ。元マンチェスター・ユナイテッドのアモリムも候補だが、見通しは明るくない。
グラスナー、待合室にて
ヤイスレがグラスナーに迫っている。オーストリア人監督は、ミランからの正式な連絡をまだ待っている。先週月曜に「年俸350万ユーロ・2年契約（3年目のオプション付き）」で合意したが、それだけでは不十分だ。 ラングニック氏に関する騒動を受け、彼に近い関係者は不安を隠さない。元クリスタル・パレス監督の長い待機も、まもなく終わる見込みだ。24～28時間以内に、ミランは最終的な懸念を解消し、正式オファーを出す見通しだ。