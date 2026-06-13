ヤイスレがグラスナーに迫っている。オーストリア人監督は、ミランからの正式な連絡をまだ待っている。先週月曜に「年俸350万ユーロ・2年契約（3年目のオプション付き）」で合意したが、それだけでは不十分だ。 ラングニック氏に関する騒動を受け、彼に近い関係者は不安を隠さない。元クリスタル・パレス監督の長い待機も、まもなく終わる見込みだ。24～28時間以内に、ミランは最終的な懸念を解消し、正式オファーを出す見通しだ。