ミラン監督候補の争いが激化する中、急浮上したのが38歳のマティアス・ヤイスレだ。彼はアル・アハリでアジアチャンピオンズリーグを2度制し、レッドブル・グループではザルツブルクで攻撃的な現代サッカーを示した。そのスタイルはヘッドハンターやカルディナーレ、イブラヒモビッチも魅了した。 数回のZoom面談に続き、ミランのオーナー陣は昨日ロンドンでヤイスレと直接会談した。
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ミラン、ヤイスルは巨額年俸を断る用意あり。問題は契約条項。グラスナーは連絡を待機。
大規模な放棄
相性の問題だ。イブラヒモビッチとラングニックは合わなかったが、ヤイスルとは最初から気が合った。最初の打診の段階からだった。レッドバードのシニアアドバイザーも、1988年生まれの監督の構想を評価した。ヤイスルは、ミランのような大クラブを指揮するチャンスを得るため、1100万ユーロの年俸の大半を放棄する意向をすでに示している。
条項の要点
ジャイスルとミランの最大の障害は、サウジアラビアのクラブとの600万ユーロの契約解除条項だ。カルディナーレ会長はこの金額を払うことに消極的だ。元マンチェスター・ユナイテッドのアモリンも候補だが、見通しは明るくない。
グラスナー、待合室にて
ヤイスルがグラスナーを追走。オーストリア人監督は、ミランからの公式な最終連絡を依然待っている。先週月曜に合意した「年俸350万ユーロ・2年契約（3年目のオプション付き）」だけでは不十分だからだ。 周囲はラングニック氏に関する騒動を受けて不安を隠さない。元クリスタル・パレス監督の長い待機も、まもなく終わる見込みだ。24～28時間以内に、ミランは最終的な懸念を解消し、彼を正式に発表するとみられる。