相性の問題だ。イブラヒモビッチとラングニックは合わなかったが、ヤイスルとは最初から気が合った。最初の打診の段階からだった。レッドバードのシニアアドバイザーも、1988年生まれの監督の構想を評価した。ヤイスルは、ミランのような大クラブを指揮するチャンスを得るため、1100万ユーロの年俸の大半を放棄する意向をすでに示している。