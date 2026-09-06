開幕からのリーグ戦2試合、トリノ戦とヴェネツィア戦では、ディエゴ・モレイラはベンチからチームメイトの勝利を見守るにとどまっていた。そんな中、ルベン・アモリムは、最初の2試合で勝ち点6を積み上げて追い風に乗っていたユヴェントスの本拠地での、間違いなく難しいデビュー戦で、好調だったサミュエル・チュクウェゼに代えて、驚きの形でモレイラを起用した。
翻訳者：
ミラン、モレイラが先発デビュー：元ストラスブールの選手は不発も、考慮すべき事情は少なくない
延期に
フィジカル面ではモレイラは良好なコンディションにあることを示した。ボールを持っている時も持っていない時もよく走った。一方で、判断面と味方との連係には見直しの余地がある。距離感を欠いたミスが多く、1対1を仕掛ける場面でも積極性を欠いたが、そこは本来、彼の持ち味として最も優れている部分でもある。
採点
モレイラ 5点：非常に若い選手で、イタリアに来たのは20日ほど前。しかもACミランでのデビュー戦だっただけに、情状酌量の余地がないわけではない。とはいえ、彼のパフォーマンスにはほとんどすべてが欠けていた。存在感、1対1、そしてクロス。再評価が必要だ。
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