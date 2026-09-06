フィジカル面ではモレイラは良好なコンディションにあることを示した。ボールを持っている時も持っていない時もよく走った。一方で、判断面と味方との連係には見直しの余地がある。距離感を欠いたミスが多く、1対1を仕掛ける場面でも積極性を欠いたが、そこは本来、彼の持ち味として最も優れている部分でもある。