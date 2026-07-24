「新しい経験に挑戦する可能性については、すでにクラブと話をしていた。そうなるかどうかは分からない。29日にあそこ（ミラン）へ行かなければならないし、そこにいる限りは全力を尽くすつもりだ。 自分にすべてを与えてくれたユニフォームへの敬意を、常に忘れずにね。あらゆる面で自分を大きく助けてくれたクラブだと思っている。でも人生では、ほかのことに対する野心もある。もしそうなれば、選択肢を検討する。ただ、自分はミランの選手のままだ」。ブラジルのポッドキャストPodpahでのラファエウ・レオンの言葉は、ワールドカップ直前の5月に出していた公の発言と比べて、戦略の変化を物語っている。ポルトガル代表FWは、プレミアリーグ移籍という夢が夢のままに終わる可能性を認識しつつある。イングランドのクラブからのオファーは届いておらず、ましてやスペインのビッグクラブからも届いていない。今回の移籍市場で退団するという選択はクラブとも共有されているが、現在の市場状況は慎重な対応を促している。