SNS時代においては、どれほど無邪気なものであっても、公式チャンネルでのあらゆる選択がファンベースの間で相反する感情を呼び起こす。マニャンのケースは、移籍市場の真っただ中ということもあり、ミランファンの間でなおさら大きな反響を呼んでいる。アイアン・マイクは数日前から、自身のインスタグラムのプロフィールからすべての投稿を削除し、ミランへの言及をすべて消した（編集部注：フランス代表への言及も）。ただし、これは誤報に近い騒ぎであり、フランス人GKからは、アルド・ロッシ通りのクラブによる新たな方針に対して広く不満を抱いていることを示す明確かつ公式なシグナルは届いていない。
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翻訳者：
ミラン、メニャンのSNSに謎の動き。ミラン関連の写真と記述をすべて削除。アモリムとカルディナーレからのSMS――何が起きているのか
問題は一切ない
ルベン・アモリムとジェリー・カルディナーレは、この夏の間にマイク・メニャンへ複数回にわたってSMSを送り、来季に向けて全面的な信頼を改めて伝えてきた。そして、フランス代表GKから補強に関する特別な要望は届いていない。ミランは1月に合意した重要な契約延長の締結に向けて動いており、新契約は2031年夏までとなる。したがって、元リール守護神の将来を巡って問題は何もない。
主将でありリーダー
ジェリー・カルディナーレは、最近のルカ・モドリッチの案件でも示したように、チームの強みであり、カリスマ性を持つリーダーだと考える存在を手放すつもりはない。そしてアモリムは、前季の悲喜劇的な終盤の失望を一刻も早く忘れなければならないグループのキャプテンとして、すでにマイク・メニャンの続投を選択している。 メニャンは現在、クラブ・ワールドカップ後の休暇中で、8月中旬にミラネッロへ合流する見込みだ。新シーズンの公式なスタートを数日前に控えてのことになる。SNS上で下された選択はさておき……。
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