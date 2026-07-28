SNS時代においては、どれほど無邪気なものであっても、公式チャンネルでのあらゆる選択がファンベースの間で相反する感情を呼び起こす。マニャンのケースは、移籍市場の真っただ中ということもあり、ミランファンの間でなおさら大きな反響を呼んでいる。アイアン・マイクは数日前から、自身のインスタグラムのプロフィールからすべての投稿を削除し、ミランへの言及をすべて消した（編集部注：フランス代表への言及も）。ただし、これは誤報に近い騒ぎであり、フランス人GKからは、アルド・ロッシ通りのクラブによる新たな方針に対して広く不満を抱いていることを示す明確かつ公式なシグナルは届いていない。