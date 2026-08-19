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cm grafica torriani milan 16 9Getty Images

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ミラン、メニャンの控えGKが入れ替わる可能性　ピエトロ・テラッチャーノは移籍へ、ロレンツォ・トッリアーニが昇格か？

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セリエ A

ミランでは、メニャンの控えGKを巡って新たな動きが見えてきた。

ミランにおいて、背番号12を巡る動きに変化がありそうだ。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、現在マイク・メニャンの控えを務めるピエトロ・テッラッチャーノが放出される可能性がある。1990年生まれのこのGKは、昨季はリーグ戦のウディネーゼ戦とボローニャ戦にのみ出場。セリエAを戦うために経験豊富なGKを探しているモンツァが強い関心を示している。

  • トッリアーニが台頭している

    メニャンの控え役には、21歳でミランの下部組織出身のロレンツォ・トッリアーニが昇格する見通しだ。昨季はミラン・フトゥーロでプレーしたトッリアーニは、今夏のテストマッチでアモリム監督に常に先発起用され、安定感を示した。ハイライトは、ポーランドで行われたマンチェスター・ユナイテッド戦でブルーノ・フェルナンデスのPKを止めた場面だった。最終決定は今後数日以内に下される見込みだが、同選手の候補としての評価は高い。

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