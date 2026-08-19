ミラン、メニャンの控えGKが入れ替わる可能性　ピエトロ・テラッチャーノは移籍へ、ロレンツォ・トッリアーニが昇格か？

メニャンの控え役には、21歳でミランの下部組織出身のロレンツォ・トッリアーニが昇格する見通しだ。昨季はミラン・フトゥーロでプレーしたトッリアーニは、今夏のテストマッチでアモリム監督に常に先発起用され、安定感を示した。ハイライトは、ポーランドで行われたマンチェスター・ユナイテッド戦でブルーノ・フェルナンデスのPKを止めた場面だった。最終決定は今後数日以内に下される見込みだが、同選手の候補としての評価は高い。