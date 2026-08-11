メニャンは、1月末に結んだ契約延長とキャプテンマークにもかかわらず、すぐに周囲に目を向け始めていた。ミランとの合意は2031年までで、給与はラファエル・レオンに見合う水準、つまりボーナス（達成しやすいもの）込みで約700万ユーロとなっている。だが、サウジアラビアではクリスティアーノ・ロナウドのアル・ナスルが、ベントに代わる新たな守護神を探している。 ミランは事を荒立てるつもりはなく、アモリムも彼を戦力として見込んでいるが、不満を抱えたままチームに残すつもりもない。8月15日以降には、より多くのことが分かるだろう。



