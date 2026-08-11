マイク・メニャンとミランの確執？ 合流の遅れ、クラブ内での不満説、そして今度はサウジアラビアのクラブからの関心もあり、スペインとのワールドカップ準決勝を欠場したミランの主将にとって、簡単な夏ではない。
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翻訳者：
ミラン、メニャンに不満？ C・ロナウド擁するアル・ナスルが獲得を狙う
慌ただしい夏
昨季終盤の失速、そして世界の反対側で休暇を続けるためにフランコ・バレージの葬儀を欠席したこと、8月12日から16日へと延期されたミラネッロ復帰、そして今度はクリスティアーノ・ロナウド擁するアル・ナスルからの関心。すべては、マッシミリアーノ・アッレグリ、そして理想的な関係を築いていたゴールキーパーコーチのクラウディオ・フィリッピとの別れの夏に起きている。
アル・ナスルが関心を寄せている。
メニャンは、1月末に結んだ契約延長とキャプテンマークにもかかわらず、すぐに周囲に目を向け始めていた。ミランとの合意は2031年までで、給与はラファエル・レオンに見合う水準、つまりボーナス（達成しやすいもの）込みで約700万ユーロとなっている。だが、サウジアラビアではクリスティアーノ・ロナウドのアル・ナスルが、ベントに代わる新たな守護神を探している。 ミランは事を荒立てるつもりはなく、アモリムも彼を戦力として見込んでいるが、不満を抱えたままチームに残すつもりもない。8月15日以降には、より多くのことが分かるだろう。
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