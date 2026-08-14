



マイク・メニャンが再びSNSに投稿し、ミラノへの帰還延期をめぐる論争が依然として強い中、自身の休暇中の写真を複数掲載した。ミランのGKでキャプテンでもあるメニャンは、これに次のキャプションを添えている。「On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal」。これはフランス人ラッパー、ニーニョの楽曲『Rich Porter』の一節だ。歌詞の内容は非常に露骨で、犯罪やストリートでの生活への言及に満ちている。中心的なテーマは、ドラッグ、金、暴力、リスク、そしてパラノイアに彩られた人生であり、それが頂点にたどり着き、恐らくすべてを過去に置き去りにしたいという願望と対比されている。











