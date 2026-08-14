マイク・メニャンがSNSへの投稿を再開した。ミラノへの帰還が遅れたことをめぐる論争がなお強い中、休暇中の写真を複数枚投稿している。 ミランのGKでキャプテンでもあるメニャンは、そこに次のキャプションを添えた。 「On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal」。フランス人ラッパー、ニーニョの楽曲『Rich Porter』の一節だ。歌詞は非常に直接的で、犯罪やストリートでの生活への言及に満ちている。主題となっているのは、ドラッグ、金、暴力、リスク、そしてパラノイアに満ちた人生であり、それとは対照的に頂点へたどり着き、おそらくはすべてを過去にしたいという願望でもある。
Getty Images
翻訳者：
ミラン、メニャンがSNSで意味深投稿「他人の言葉はコントロールできない」
謎めいた
マイニャンが選んだフレーズは、直訳すると明確ではないため、少し意味と文脈を補うと理解しやすくなる。次のように言い換えることができる。「僕たちは山のようなリスクを背負う。でも、ひとたび頂上にたどり着けば、その道のりがどれほど苦しいか分かる」。これをどう受け止めるかは、ファンと読者に委ねられている。
カーディナーレとの会談
さらに「ナスレッディンと彼のロバの物語」も登場する。つまり、「人生で何をしても、人は必ず何かを批判するものだ」ということだ。この話は次の教訓で締めくくられる。「自分が正しいと思うことをして、自分の道を進み続けなさい。他人の言葉をコントロールすることはできないが、自分の選択はコントロールできる」。こうした言葉は、来週にマイニャンがカーディナーレと交わす言葉を待つミランのファンの間で、さらに議論を呼ぶことになりそうだ。
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