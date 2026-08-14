



マイク・メニャンがSNSへの投稿を再開した。ミラノへの帰還が遅れたことをめぐる論争がなお強い中、休暇中の写真を複数枚投稿している。 ミランのGKでキャプテンでもあるメニャンは、そこに次のキャプションを添えた。 「On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal」。フランス人ラッパー、ニーニョの楽曲『Rich Porter』の一節だ。歌詞は非常に直接的で、犯罪やストリートでの生活への言及に満ちている。主題となっているのは、ドラッグ、金、暴力、リスク、そしてパラノイアに満ちた人生であり、それとは対照的に頂点へたどり着き、おそらくはすべてを過去にしたいという願望でもある。











