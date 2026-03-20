ミラン、未来は今だ。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は、クラブの財政面とスポーツプロジェクトの発展の両方にとって不可欠なステップであるチャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出という目標へチームを導こうとしている。リヴォルノ出身の同監督は、チームの成長がピッチ上の戦いと結果にかかっていることを認識しており、チームの質を高めるために移籍市場で何が必要か、すでに明確な構想を持っている。 平たく言えば、スクデット争いで100％の競争力を発揮するためには、4～5人の補強が必要だということだ。これらの補強は、クラブが移籍市場に充てる予算にも左右されるが、その予算は昨夏に多くの選手をレンタル移籍させたことで得られた資金によって左右されることになる。
翻訳者：
ミラン、ムサやチュクウェゼからベナセルまで：レンタル移籍中の選手たちの状況（選手別）
完了した買い戻し
トマソ・ポベガとアルバロ・モラタに関する交渉は、昨夏にミランによって事実上棚上げされていた。ジュリアーノ出身のMFについては、ボローニャがすでに700万ユーロでの買い取りオプションを行使し、正式に獲得を決定している。 スペイン人選手については、ガラタサライにレンタル契約解除金として500万ユーロを支払った後、ミランはコモから同FWの完全移籍金として1500万ユーロを受け取る。これにより、残存価値975万ユーロを考慮すると、ロッソネロはおよそ525万ユーロの売却益を計上することになる。
予想外の迷い
ミランに450万ユーロのレンタル移籍金を支払った後、アタランタはユヌス・ムサについて検討の時間を取っている。皮肉なことに、このアメリカ人選手は、当初はベンチ入りが多く出場機会もほとんどないという苦しい時期を過ごしたが、ここ15日間でセリエA初ゴールと、ラツィオとのコッパ・イタリア準決勝での初ゴールを挙げ、成長を見せている。 アタランタは、2050万ユーロの買い取りオプションを行使して完全移籍させるかどうかを決定しなければならない。現状では、その可能性はそれほど高くないようだ。
フィリッポ・テラッチャーノ氏によると、クレモネーゼはミランに50万ユーロの有償レンタル料を支払った後、リーグ残留を果たした場合、350万ユーロでの買い取り義務を負うことになる。ここに、1ヶ月前とは対照的に、予想外の難題が生じている。
コロンボ発の最高値
ロレンツォ・コロンボは、約1000万ユーロでジェノアへの完全移籍が目前に迫っており、これはミランにとって完全な売却益となる。 これまで29試合に出場し6ゴールを挙げているこのブリアンツォ出身のFWは、買い取り義務が発動するための最初の2つの条件をすでに満たしている。最後の条件はリグーリアのクラブの残留にかかっているが、デ・ロッシ監督率いるチームは現在、ヨーロッパリーグ出場圏内の勝点を平均して積み重ねており、残留はもはや形式的なものとなっている。
トルナ・ベンナセル
ベナセルに関しては、ディナモ・ザグレブとの移籍は、買い取りオプション付き無償レンタルという形で合意に至り、その買い取り価格は約1000万ユーロに設定されていた。 さらに注目すべきは、2027年までミランと結んでいる契約で定められたベナセルの年俸（シーズンあたり400万ユーロ・税引き後）のうち、40％はクロアチアのクラブが負担し、残りの60％はロッソネリが負担している点だ。
クロアチアのクラブにとって経済的に負担が大きすぎる点や、ベナセルの身体的な問題が依然として続いていることを考慮すると、彼がミランに復帰することはほぼ確実だ。
スペランサ・チュクウェゼ
フラムはチュクウェゼの活躍に非常に満足しており、シーズン終了時に約2800万ユーロで買い取りオプションを行使する可能性が高い。プレミアリーグで16試合に出場し、これまでに3ゴール4アシストを記録しているこのナイジェリア人ウイングに対し、クラブが抱く最大の期待はここにかかっている。