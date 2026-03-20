ミラン、ムサやチュクウェゼからベナセルまで：レンタル移籍中の選手たちの状況（選手別）

ミランに450万ユーロのレンタル移籍金を支払った後、アタランタはユヌス・ムサについて検討の時間を取っている。皮肉なことに、このアメリカ人選手は、当初はベンチ入りが多く出場機会もほとんどないという苦しい時期を過ごしたが、ここ15日間でセリエA初ゴールと、ラツィオとのコッパ・イタリア準決勝での初ゴールを挙げ、成長を見せている。 アタランタは、2050万ユーロの買い取りオプションを行使して完全移籍させるかどうかを決定しなければならない。現状では、その可能性はそれほど高くないようだ。





フィリッポ・テラッチャーノ氏によると、クレモネーゼはミランに50万ユーロの有償レンタル料を支払った後、リーグ残留を果たした場合、350万ユーロでの買い取り義務を負うことになる。ここに、1ヶ月前とは対照的に、予想外の難題が生じている。