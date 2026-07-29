1年前のこの時期、彼を欲しがっていたクラブは少なくなかった。スペインでも、フランスでも、イタリアでも、とりわけローマがそうだった。クラウディオ・エチェベリはマッサーラの補強候補の1人だったが、選手本人の同意があったにもかかわらず、交渉が本格化することはなかった。原因は保有元のマンチェスター・シティにあった。同クラブはレンタルでしか手放す考えがなく、この条件はローマに受け入れられなかった。ローマでは、買い取りの可能性がないまま他クラブの選手を成長させることを誰も望まなかった。一方で、この条件を受け入れたのがバイエル・レバークーゼンだったが、ディアブリートにとっては物事がうまく進まなかった。
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翻訳者：
ミラン、マンチェスター・シティのクラウディオ・エチェベリが売り込みに：条件とEU圏外選手枠の状況
忘れたい2025-2026シーズン
まずはテン・ハフ、その後はヒュルマンドの下で、元リーベルのこの選手は出場機会を得られず、シーズン前半戦をボーナスなしの公式戦通算11試合出場で終えた。1月にシティ・グループ傘下のジローナへ移籍したものの、シーズンの流れは変わらず、エチェベリは17試合で1ゴール（アスレティック・ビルバオ戦）に終わり、痛恨の降格も味わった。
ミランにオファーされた
エチェベリは2028年までの契約を残しており、マンチェスター・シティのアジアツアーに出発した。マレスカはインテル戦（香港、8月1日）、Kリーグ選抜のオールスター戦（ソウル、8月5日）、アトレティコ・マドリー戦（ソウル、8月9日）で試したい考えだが、イングランドメディアによれば、このアルゼンチン人選手は別の形での放出に向かう見通しだ。どのような方式になるかはまだ不明だ。 仲介者が同選手をミランに持ちかけたが、その特徴を備えた選手を探している一方で、パルチザン・ベオグラードからアンドレイ・コスティッチを獲得したあと、外国籍選手枠が1つしか残っていないクラブには、現時点で別の考えがある。
リーベルが彼を呼んでいる
エチェベリには、レンタルでの獲得を目指す古巣リーベル・プレートが強い関心を示している。 Los Millonariosのステファノ・ディ・カルロ会長は、オタメンディ、アランバリ、アンヘル・コレアに加えてディアブリートの獲得も望んでいるが、シティは獲得競争を制するために契約解除条項の2500万ユーロ・ドルを投じており、現時点では欧州での期限付き移籍を検討している。一定レベルのリーグで継続的にプレーする姿を見たいと考えており、アルゼンチンのリーグはその対象に入っていない。
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