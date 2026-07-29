ミラン、マンチェスター・シティのクラウディオ・エチェベリが売り込みに：条件とEU圏外選手枠の状況

1年前のこの時期、彼を欲しがっていたクラブは少なくなかった。スペインでも、フランスでも、イタリアでも、とりわけローマがそうだった。クラウディオ・エチェベリはマッサーラの補強候補の1人だったが、選手本人の同意があったにもかかわらず、交渉が本格化することはなかった。原因は保有元のマンチェスター・シティにあった。同クラブはレンタルでしか手放す考えがなく、この条件はローマに受け入れられなかった。ローマでは、買い取りの可能性がないまま他クラブの選手を成長させることを誰も望まなかった。一方で、この条件を受け入れたのがバイエル・レバークーゼンだったが、ディアブリートにとっては物事がうまく進まなかった。