アモリムがミランにもたらそうとしているコンセプトは、昨季にアッレグリとそのスタッフが打ち出したものとは明確な断絶を示している。ローブロックは過去のものとなり、目標はハイプレスと相手陣内でのボール奪取をベースにしたスタイルで試合を支配することだ。 そのためには、強度が高く、試合のさまざまな局面を読み取る優れた個性を備えた選手が必要になる。分かりやすく言えば、ピエール＝エミール・ホイビュアのような選手だ。1995年生まれのデンマーク代表MFは、ポルトガル人指揮官がミランの強化部門に対して出した明確な要望となっている。
翻訳者：
ミラン、ホイビュアは中盤の補強候補リストで引き続き上位 デンマーク人MFはセリエAでのプレーを希望
中盤のリーダー
マルセイユでの2シーズンで62試合に出場し、6ゴール9アシストを記録。ホイビュアは加入直後からリーグ・アン屈指のMFの一人として地位を確立した。 もはや若いとは言えない年齢も、この実力者であり、極めて優れた心身のコンディションを誇るアスリートにとっては細かな要素にすぎない。デンマーク代表には、アモリムとカルディナーレが、まだ非常に若い選手が多いスカッドに加えたいと考えるリーダーシップという資質が備わっている。
放出が必要だ
ミランの中盤センター陣は大混雑となっており、立ち見しか残らないリスクすらある。 ラビオ、モドリッチ、フォファナ、ロフタス＝チーク（編集部注：数メートル前のトップ下でもプレー可能）、ムサ、リッチ、ヤシャリ、そしてコモット。 さらに、合宿の招集メンバーにも入っていないボンドは考慮に入れていない。ホイビュアを迎え入れるスペースをつくるには、ミランはまず少なくとも2選手を放出しなければならない。その候補は？ とりわけリッチとフォファナだ。
ホイビュアが待つ
2028年までマルセイユと契約を結んでいるホイビュアは、フランスのクラブでいつも通りのプロ意識を持ってトレーニングを続けている。マルセイユとは強い相互敬意に基づく関係を築いており、疑問を生じさせる可能性があるのはミランからの連絡だけだ。元トッテナムの同選手はミランの関心を光栄に感じており、進展を待っている。セリエAでプレーする可能性には以前から大きな魅力を感じており、ここ2年、代理人がまさにイタリア人であるのも偶然ではない。
1000万〜1500万 եվრო
マルセイユにとってホイビュアは中核を担う選手だが、その立場でも今夏の移籍市場での放出の可能性は排除されていない。ミランはフォファナの買い手を探しており、1000万～1500万ユーロのオファーがあれば十分かもしれない。フランス人MFにはクリスタル・パレスが強い関心を示しており、評価額は1500万～2000万ユーロ。まさにホイビュア獲得に必要な金額だ。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。