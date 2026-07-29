アモリムがミランにもたらそうとしているコンセプトは、昨季にアッレグリとそのスタッフが打ち出したものとは明確な断絶を示している。ローブロックは過去のものとなり、目標はハイプレスと相手陣内でのボール奪取をベースにしたスタイルで試合を支配することだ。 そのためには、強度が高く、試合のさまざまな局面を読み取る優れた個性を備えた選手が必要になる。分かりやすく言えば、ピエール＝エミール・ホイビュアのような選手だ。1995年生まれのデンマーク代表MFは、ポルトガル人指揮官がミランの強化部門に対して出した明確な要望となっている。