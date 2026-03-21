ミラン、ポルトガルの親善試合2連戦を控えたレアオの起用方針はこうなる

レアオをポルトガル代表に招集することの是非について、断固として反対しているのはマックス・アッレグリ監督その人であり、彼はテレビで次のように語った。「『ラファとは話し合ったが、回復に20日間を要するため、今日は休ませることにした』とアッレグリ監督は述べた。『代表戦？彼は絶対にプレーできる状態ではない。100％のコンディションに戻るためには、特定のトレーニングが必要だ』」。





この考えは、試合後の記者会見でさらに断固としたものとなった。「彼は招集を取り消されるだろう。すでに取り消されたと思う。休息が必要だ。これまでの貢献に対して感謝すべきだ」