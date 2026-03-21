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CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

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ミラン、ポルトガルの親善試合2連戦を控えたレアオの起用方針はこうなる

ミラノ、アレグリ監督がレアオ問題について断固とした姿勢を示す。「代表チーム？彼はまだプレーできる状態には全くない。100％のコンディションに戻るためには、特定のトレーニングが必要だ」

ミランがトリノに3-2で勝利した試合終了後、ロッソネリの選手たちは笑顔を見せた。アッレグリ監督率いるチームは、ラツィオ戦での痛恨の敗北からすぐに立ち直りあらゆる面で厳しい1週間を過ごしたレオーも、スタンドからその姿を見守っていた。 ラファは親友のプリシュと握手を交わして一件落着としたが、シーズン開幕から悩まされている内転筋の故障が再発したため、最終調整のトレーニングを断念せざるを得なかった。 試合終了後、カメラに捉えられた彼の笑顔の理由には、フォファナをはじめとするチームメイトたちの存在もあった。フランス人選手のサーファーのようなゴールパフォーマンスは、まさにスタンドで観戦していた背番号10の友人に捧げられたものだった。ソーシャルメディア上での感謝を込めた返信も、すぐに届いた。

  • レアオは負傷しているが、招集された

    ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、ワールドカップを見据えてラファエル・レアオを重視しており、世界最高峰の大会に向けた調整試合で彼を試したいと考えている。ミランの背番号10は昨日、3月29日のメキシコ戦および4月1日のアメリカ戦に向けた招集メンバーリストに名を連ねた。 しかし、この招集リストが発表されたのは、ミランの最終調整練習が行われるより前のことであり、その練習中にミランの医療スタッフが元リール所属選手の身体的な問題を発見した。

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  • アッレグリは納得していない

    レアオをポルトガル代表に招集することの是非について、断固として反対しているのはマックス・アッレグリ監督その人であり、彼はテレビで次のように語った。「『ラファとは話し合ったが、回復に20日間を要するため、今日は休ませることにした』とアッレグリ監督は述べた。『代表戦？彼は絶対にプレーできる状態ではない。100％のコンディションに戻るためには、特定のトレーニングが必要だ』」。


    この考えは、試合後の記者会見でさらに断固としたものとなった。「彼は招集を取り消されるだろう。すでに取り消されたと思う。休息が必要だ。これまでの貢献に対して感謝すべきだ」

  • ポルトガル代表から何が読み取れるか

    現在流れている噂によると、ポルトガルサッカー協会は、レアオに関する決定はまだ下されていないと明言している。最終的な発表は、全チームの試合が終了する月曜日になる見通しだ。ミラン側は、レアオが代表戦の中断期間中にミランェッロに残り、怪我の回復に専念すると確信しているが、ポルトガル代表の医療スタッフによる診断を受けるためにチームに合流する可能性も排除できない。

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