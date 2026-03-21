ミランがトリノに3-2で勝利した試合終了後、ロッソネリの選手たちは笑顔を見せた。アッレグリ監督率いるチームは、ラツィオ戦での痛恨の敗北からすぐに立ち直り、あらゆる面で厳しい1週間を過ごしたレオーも、スタンドからその姿を見守っていた。 ラファは親友のプリシュと握手を交わして一件落着としたが、シーズン開幕から悩まされている内転筋の故障が再発したため、最終調整のトレーニングを断念せざるを得なかった。 試合終了後、カメラに捉えられた彼の笑顔の理由には、フォファナをはじめとするチームメイトたちの存在もあった。フランス人選手のサーファーのようなゴールパフォーマンスは、まさにスタンドで観戦していた背番号10の友人に捧げられたものだった。ソーシャルメディア上での感謝を込めた返信も、すぐに届いた。
Getty Images/Calciomercato
翻訳者：
ミラン、ポルトガルの親善試合2連戦を控えたレアオの起用方針はこうなる
レアオは負傷しているが、招集された
ポルトガル代表のロベルト・マルティネス監督は、ワールドカップを見据えてラファエル・レアオを重視しており、世界最高峰の大会に向けた調整試合で彼を試したいと考えている。ミランの背番号10は昨日、3月29日のメキシコ戦および4月1日のアメリカ戦に向けた招集メンバーリストに名を連ねた。 しかし、この招集リストが発表されたのは、ミランの最終調整練習が行われるより前のことであり、その練習中にミランの医療スタッフが元リール所属選手の身体的な問題を発見した。
アッレグリは納得していない
レアオをポルトガル代表に招集することの是非について、断固として反対しているのはマックス・アッレグリ監督その人であり、彼はテレビで次のように語った。「『ラファとは話し合ったが、回復に20日間を要するため、今日は休ませることにした』とアッレグリ監督は述べた。『代表戦？彼は絶対にプレーできる状態ではない。100％のコンディションに戻るためには、特定のトレーニングが必要だ』」。
この考えは、試合後の記者会見でさらに断固としたものとなった。「彼は招集を取り消されるだろう。すでに取り消されたと思う。休息が必要だ。これまでの貢献に対して感謝すべきだ」
ポルトガル代表から何が読み取れるか
現在流れている噂によると、ポルトガルサッカー協会は、レアオに関する決定はまだ下されていないと明言している。最終的な発表は、全チームの試合が終了する月曜日になる見通しだ。ミラン側は、レアオが代表戦の中断期間中にミランェッロに残り、怪我の回復に専念すると確信しているが、ポルトガル代表の医療スタッフによる診断を受けるためにチームに合流する可能性も排除できない。
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